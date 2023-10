Diez vueltas y sumando: el vídeo viral de una conductora de Soria en una rotonda

Un usuario de Tik Tok ha compartido la surrealista situación que ha vivido al salir del trabajo con un coche que no paraba de dar vueltas en una rotonda de Soria.

"Ese coche lleva desde las 16:30 dando vueltas a la rotonda, no lo entiendo", comienza Raulbakerr que ha aparcado su coche a escasos metros para grabar el momento que él mismo ha denominado "fenómenos sorianormales".

En los 44 segundos que dura la grabación, el vehículo llega a pasar hasta cuatro veces rodeando la glorieta y sin intención de dirigirse a ninguna de las cuatro posibles salidas.

El tiktoker no da crédito a lo que está sucediendo y empieza a contabilizar cuántas vueltas lleva dadas a la rotonda: "Antes le he contado, cuando he pasado por aquí 10 vueltas".

"Yo no sé si es que está buscando un golpe o qué", se pregunta Raulbakerr afirmando que la protagonista de la escena es una mujer: "Qué tía".

"He salido a las 16:26 del trabajo, tardo cinco minutos en llegar a Soria, pues desde lo que tardo en llegar aquí media hora lleva ya casi".

El vídeo se ha hecho viral en pocas horas y los usuarios de la red social no han escatimado en comentarios ironizando sobre la situación: "No tiene intermitente y no se puede salir de la rotonda sin señalizar la maniobra".

Otros se preguntan si el coche continúa dando vueltas y quieren saber "cómo acabó la historia".