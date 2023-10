Una joven murciana hace esto con la paella y horroriza a su novio valenciano: "Casi se desmaya"

De todos es conocido que una de las cosas más sagradas para un valenciano es la paella. Tanto los ingredientes, como el ritual de la preparación, son inamovibles para un nativo de Valencia.

Por eso, es muy habitual que se hagan virales los contenidos en redes sociales en los que de alguna manera se profanen alguno de estos rituales aparejados con el plato típico de la Comunidad.

El último ejemplo es el de Belén, una tuitera murciana que ha compartido en X (el nombre que recibe ahora Twitter) su experiencia con la paella siendo su novio valenciano.

En este caso, se produjo un choque cultural con otro: el de lo cuasi sagrado de la paella y la conocida costumbre de los murcianos de rociar cualquier comida con generosos chorros de limón.

"Creo que jamás tuve un choque cultural tan heavy como la primera vez que probé la paella y mi novio (valenciano) casi se desmaya cuando me vio echarle un 'chorretazo' de limón de los que te hacen saltar las lágrimas (soy murciana)", dijo Belén el su tuit.

El tuit ha tenido más de 10.000 'me gusta', pero Belén contó otra anécdota parecida en una publicación posterior: "Por favor, aquella vez que me trajeron atún rojo de este carísimo y le eché medio limón sin que pudieran hacer nada para evitarlo jajaja y volvería a nacer murciana, soy esto y no me arrepiento DE NADA", dijo.