Los 5 trucos infalibles para hacer una paella perfecta según la persona que más sabe de arroz de Valencia del mundo

La paella valenciana es el plato gastronómico de España más conocido a nivel internacional. No obstante, preparar una buena paella con la receta genuina y de forma perfecta no es una tarea nada fácil.

Para poder conseguirlo, 20minutos ha solicitado a Santos Ruiz, el Gerente de la Denominación de Origen Arroz de Valencia y posiblemente la persona que más sabe de arroces de Valencia del mundo, que desvele sus consejos para preparar una paella valenciana de forma correcta y sabrosa.

Santos Ruiz, Gerente de la Denominación de Origen Arroz de Valencia German Caballero

Punto número 1: La dificultad de preparar una paella

Santos Ruiz deja claro que preparar una paella valenciana no es una tarea nada sencilla y requerirá práctica y paciencia para llegar a convertirse en un experto en paellas.

"El punto número uno es advertir de que esto es difícil. Antes de hacer la primera paella debes saber que esto es complicado. Si no lo asumes te saldrá mala y probablemente no volverás a hacer una paella más en tu vida porque te creerás que eres un inútil, y no lo eres, es que es difícil", advierte

El Gerente de la DO Arroz de Valencia agrega: "Tiene la dificultad de cualquier otro plato de la cocina tradicional española en cuanto a que tiene que ser sabrosa y equilibrada pero además tienes que adivinar que en el mismo momento en el que el arroz está perfectamente cocido se ha evaporado toda el agua y eso es cosa de maestros".

Santos Ruiz con una paella valenciana 20MINUTOS

Punto número 2: No obsesionarse con la receta

El experto en paellas subraya que "el punto número dos son las obsesiones con la receta". "Es mejor que vayas al mercado con la mente abierta y compres solo productos de temporada que son más baratos y son los mejores. Es la gran virtud del arroz, que absorbe el sabor de cualquier acompañante", recalca Santos Ruiz.

"Mientras mantengas el sentido común puedes hacer un arroz en paella con lo que te dé la gana, sin estar obsesionado con la receta, simplemente dejando que sea el mercado el que mande", indica.

Santos Ruiz preparando una paella valenciana Cedida

Punto número 3: La importancia del sofrito

El punto número 3 a la hora de preparar una paella valenciana es el sofrito, "algo fundamental", según Santos Ruiz, ya que "es el principio y es el corazón de la paella". Al respecto, aconseja "sofreír lentamente pero prolongadamente hasta que los ingredientes adquieran ese colorcito tradicional de un buen sofrito valenciano. El sofrito le dará intensidad al guiso y le dará verdad al caldo".

Punto número 4: Una buena paellera y un buen arroz

El punto número 4 es disponer de una buena paellera. "La infraestructura es una cosa importantísima, no puedes hacer una buena paella si no tienes el fuego adecuado y el recipiente adecuado", advierte el Gerente de la DO Arroz de Valencia. "Vas a necesitar un ruedo de gas y una paellera digna y que tenga el fondo plano. No lo intentes nunca hacer con una inducción ni tampoco con una sartén porque no te saldrá bien", avisa Santos Ruiz.

Punto número 5: el arroz debe ser de Valencia

La última recomendación de Santos Ruiz: "el arroz debe ser de Valencia, por supuesto, y con denominación de origen". "Lo recomendable para llegar a dominar bien la paella valenciana es preparar una cada domingo de tu vida", aconseja.

No en vano, "para hacerlas buenas hay que practicar, practicar y practicar". "Hay que saber leer la evolución del arroz, la evaporación del agua y todo eso solo se consigue con mucha práctica", concluye.

