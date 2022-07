La paella que comió Rosalía en el restaurante de Quique Dacosta en Valencia

El Motomami Tour ha comenzado y buena cuenta de ello dan los fans de Rosalía en redes sociales, llenando cada escenario y cantando a coro los temazos de la artista catalana.

Después de hacerse las Américas, Rosalía ha vuelto para ser profeta en su tierra y disfruta de los placeres que le brinda este país. Y si hablamos de placeres, no podemos dejar de hablar de gastronomía.

En su paso por Valencia el pasado fin de semana, Rosalía aprovechó para degustar los productos más populares de la terrera: paella y horchata. Tanto es así que la cantante se dejó ver en el escenario bebiendo horchata, cosa que las redes no pasaron por alto.

.@Rosalia bebiendo horchata en el concierto de Valencia. pic.twitter.com/t5h6o7oDCy — MOTOMAMI TOUR (@MOTOMAMlTOUR) July 16, 2022

"Este finde me lo he gozado porque canté para la gente de Valencia y me fui en barca por la Albufera y bebí más horchata que agua, así que ando feliz y agradecida por la tour life", publicaba la artista en sus redes sociales.

En cuanto a la paella, Rosalía aprovechó su paso por Valencia para disfrutar del placer del arroz de manos del que más sabe: Quique Dacosta.

Valenciana y en Llisa Negra

Además de embajador de Denominación de Origen de Arroz de Valencia, pocos chefs conoce y tratan el producto de levante como lo hace Quique Dacosta. Y eso es algo que Rosalía y su equipo han descubierto en su paso por la capital de la Comunidad Valenciana, donde han degustado una exquisita paella valenciana en Llisa Negra, uno de los restaurantes del chef.

"Ni bizcochito ni pollo teriyaki, sino paella, tarta de queso y muchas cosas ricas es lo que han podido disfrutar", publicaban desde el restaurante en sus redes sociales, donde han mostrado cómo la artista disfrutó de la comida, la compañía, y el ambiente inmejorable de este local.

En sus stories, Rosalía se mostró comiendo una exquisita paella valenciana que tenía una pinta para chuparse los dedos. De entre todas las opciones que encontramos en la carta de Llisa Negra, el arroz en paella ocupa un hueco muy importante. En el caso de la paella valenciana de este restaurante, la podemos degustar por un precio de 24 € por persona. Todo un manjar 'con altura'.