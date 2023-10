El susto de un hombre con lo que encontró dentro de un calamar cuando lo limpiaba: "Me quedé sin palabras"

Todavía muchas personas prefieren limpiar el pescado en su propia casa. Cuando se trata de ejemplares grandes, a veces en sus estómagos se pueden encontrar otras especies marinas.

Pero lo que ocurrió a Adam Todd, un hombre de Lisburn, en Irlanda del Norte, es muy poco habitual. Tal y como recoge el Mirror, Todd compró en un mercado de Belfast un gran calamar.

Cuando se disponía a limpiarlo en su casa, notó que en el interior del animal había algo: "Sabía que había algo dentro, por lo general el tipo de calamar que obtenía era la mitad del tamaño, pero este era muy grande. Por lo general, es marisco o algo diminuto así en el interior", dijo.

El tiburón bebé que se encontró un norirlandés en el interior de un calamar. Adam Todd

Pero "fue sólo cuando comencé a prepararlo cuando me di cuenta de que era diferente, no otro tipo de pescado o marisco. Estaba decidido a sacarlo en una sola pieza", dijo Todd.

Cuando abrió el calamar, el hombre encontró una cría de alguna especie de tiburón: "Cuando lo hice me quedé sin palabras, no sabía qué pensar. No voy a pescar con tanta frecuencia, así que la primera vez que vi uno fue en mi fregadero", dijo.

"Sabía que era algún tipo de tiburón, pero no exactamente qué, un bebéde cazón o tiburón de seis branquias. Definitivamente, fue un shock y no sabía qué hacer. Estaba acostumbrado a encontrar peces o gambas dentro de un calamar, pero no un bebé tiburón", concluyó, aunque no reveló qué hizo con el ejemplar de escualo.