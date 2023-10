La respuesta de una inmobiliaria al querer visitar un piso en alquiler: "¿Es esto normal?"

El encarecimiento de los alquileres está provocando situaciones surrealistas en las grandes ciudades, donde algunas inmobiliarias tratan de sacar provecho con el mercado de vivienda tensionado e incluso cobran a los interesados por el simple hecho de visitar un piso. Eso fue lo que le ocurrió a la usuaria de TikTok Sareur, que ha indignado a muchos al contar su caso en la red social.

Para ello, ha recreado la conversación telefónica que tuvo con la agencia. "Llamaba por un piso que tenéis", comienza preguntando la interesada. "¿El de 40 metros, 2.500 euros? Pues ese lo tengo disponible", le responden desde la inmobiliaria. "Qué bien, me encantaría visitarlo", manifiesta la joven.

Segundos después de que la agencia le confirme el día y la hora para visitar el inmueble, le aclaran que antes tiene que pagar 30 euros. "En la inmobiliaria cobramos 30 euros por visita. Es que sois muchos, si no lo pagas tú lo pagará otro", se justifican ante la incredulidad de la interlocutora. "Te paso el número de cuenta por Whatsapp, ¿vale?", le dicen a la joven antes de despedirse.

Ante esta situación, Sareur ha querido compartirlo con sus seguidores, a quienes también hace una pregunta. "Increíble, pero cierto: una inmobiliaria madrileña cobra 30 euros la visita, ¿qué os parece?", les ha dicho.

La sorpresa de muchos de sus seguidores era compartida: "¿Es esto normal en Madrid?", "¿eso es legal?", "¿qué me estás contando?", han sido algunas de las múltiples reacciones similares que ha tenido el vídeo publicado recientemente en TikTok, y que ya acumula más de 133.000 visualizaciones en esa red social.

Algunos usuarios han desvelado que este tipo de comportamientos por parte de las inmobiliarias les ha llevado a visitar únicamente los pisos que alquilan directamente los propietarios, sin intermediarios. "Por eso hay que intentar no mediar con agencias. Hay muchos particulares que enseñan sus pisos", manifiesta uno de ellos.

Otros, por su parte, consideran que un pago de 30 euros puede ayudar a disuadir a curiosos que no están realmente interesados en alquilar la vivienda. "A mí me parece genial, hacen un trabajo, por tanto, me parece justo", "yo si se lo queda no le cobraría, pero es cierto que si el piso que vendo es más visitado que un museo, pues sí cobro", opinan.