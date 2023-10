Una mudanza, poca empatía y mucha ironía: así ha sido la conversación viral entre dos vecinos

Convivir en un bloque de vecinos no siempre es fácil, pero sí que necesario para evitar problemas. Desde conflictos con el ruido, suciedad en zonas comunes o el uso indebido de estas, no son pocos los motivos por los que puede haber "líos".

Con esa premisa, la cuenta de X, la red social conocida anteriormente como Twitter, Líos de vecinos, comparte con todos sus seguidores las anécdotas más sorprendentes de los pisos españoles. Prueba de ello ha sido su última publicación.

En esta se muestra queja del inquilino del 4º derecha, que ha tenido que ver como durante la mudanza los nuevos vecinos han hecho del rellano su "guardamuebles" particular: "Al dueño de estas pertenencias: esto no es un guardamuebles, no se puede ni acceder a los buzones. Haga usted el favor de no volver a dejar tanta cosa, lo deja en su casa o en otro lugar, pero no aquí".

Comenzando la convivencia vecinal con buen rollo….de @melissa7vb pic.twitter.com/anGHoEZM1M — Líos de Vecinos 🏢 (@LiosdeVecinos) October 11, 2023

Con una nota que poco tardaba en ser respondida por los recién llegados al bloque: "Al dueño de estas palabras: Evidentemente, no hemos dejado ahí nuestras cosas por gusto, hay una cosa que se llama 'empatía' y otra que se llama 'mudanza', sentimos que carezca de la primera y no comprenda la segunda".

Por ello, han querido dejar claro que solo ha sido por un día. Además, con ironía, han "agradecido" el recibimiento: "También sentimos que no haya podido acceder a su buzón durante 24 horas completas, que es lo que hemos tardado en quitar las cosas, ha tenido que ser difícil de llevar. Un saludo y gracias por la bienvenida".

La conversación no ha tardado de hacerse viral, por lo que muchos usuarios han querido dar sus opiniones al respecto. Por una parte, están quienes aseguran que "eso es mucho tiempo" o que "una mudanza no es una razón para dejar sus enseres en zonas comunes. Caraduras y encima con esas ínfulas exigiendo empatía". Mientras que, por otro, hay quien duda de la veracidad de las notas, asegurando que tienen la "misma letra".