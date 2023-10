Un profesor explica en Tiktok el nuevo método para copiar en los exámenes: "Esto ya es otro nivel"

Hacer chuletas para copiar en los exámenes no es nada nuevo. Desde los típicos papeles escritos con las fórmulas o pasarse la goma con las respuestas escritas entre compañeros. Métodos hay miles, pero, con el avance de la tecnología, cada vez son aún más los que aparecen.

Y es que, con un poco de ingenio y un teléfono cualquiera puede "saberse" los contenidos sin tener que pensar mucho. Así lo ha mostrado un joven profesor en Tiktok.

Como así ha asegurado en su vídeo, ha sido uno de sus alumnos quien le ha explicado el truco. "Me he quedado sin palabras. Esto ya es otro nivel de las chuletas. No tiene ningún tipo de sentido", comienza a decir justo antes de mostrar el proceso.

Solo es necesario utilizar una fotografía de unos bolígrafos. Así, aunque el móvil esté dentro del estuche, no se nota. Gracias a eso, cuando el profesor está distraído, todo es tan sencillo como pasar la imagen para poder acceder a todas las fórmulas y apuntes sin problema.

"Madre mía, no se nota nada", ha exclamado el tiktoker sin poder creérselo. Un pensamiento que se ha repetido en varias ocasiones en la bandeja de comentarios. Y es que, el vídeo cuenta ya con más de 840.000 reproducciones.

Entre los mensajes más destacados, hay quien asegura que "solo por el ingenio" deberían de ponerle un diez, mientras que otros optan por el método más eficaz para evitar este tipo de problemas, "quitar los estuches de la mesa".