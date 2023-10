"Tengo 33 años y quiero irme al campo lo antes posible": la historia de una joven que quiere dejar atrás su vida en la ciudad

"Tengo 33 años y mi objetivo es irme a vivir al campo lo antes posible". Así comenzó la usuaria de TikTok Macarena Blasco en el primer vídeo que ha publicado en la plataforma. Sin duda, una auténtica declaración de intenciones por motivo de un estilo de vida que cada vez resulta más atractivo para algunos habitantes de grandes ciudades.

Sin embargo, tomar esta decisión acarrea tener que tratar con muchos detractores. "Me da igual que me digan que estoy loca, que en el pueblo o en el campo no hay oportunidades", señaló Macarena. "Yo no quiero cobrar 100.000 euros al año ni comprarme un ático en Madrid, ni tener un coche mejor ni irme de vacaciones a las Maldivas", aseguró.

Y es que esta joven no puede tener más claro cuál es su motivación para dejar toda su vida atrás y empezar de cero: "Yo lo único que quiero es vivir en una casita en el campo con mi huerta y mis cuatro gallinas".

Ante el gran revuelo que ha generado su testimonio en redes sociales, la joven ha querido aclarar algunas de las dudas que varios de los internautas le habían planteado a través de un segundo vídeo explicativo. Lo primero que ha querido destacar es que este nuevo rumbo en su vida lo va a realizar ella sola.

"¿De qué voy a vivir", se ha preguntado Macarena, haciendo alusión a una de las cuestiones que más se ha comentado. Con respecto a esta razonable preocupación, ella misma ha asegurado que es "consciente" de lo complicado que es ganarse la vida con una explotación agrícola o ganadera "empezando de cero" ("Es prácticamente imposible").

Aun así, ha querido explicar un matiz muy importante: "Yo no me planteo vivir del campo sino vivir en el campo". En este sentido, la joven defiende que su plan de vida rural va a consistir en "teletrabajar desde el campo y tener una huerta para autoconsumo".