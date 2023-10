Miri, de 'MasterChef 5', le raya el coche al vecino y acaba arreglándoselo en secreto con un truco de internet

La actriz y finalista de MasterChef 5 Miriam Pérez se ha hecho viral gracias a un vídeo en el que cuenta sus idas y venidas a causa de un pequeño roce que le hizo con su coche al coche de su vecino de aparcamiento, un percance que acabó resolviendo gracias a un truco que vio en internet.

"Ayer rayé el coche de mi vecino, siempre me pasan estas cosas. Y le dejé una nota con mi número de teléfono, pero resulta que no me ha llamado".

"He recibido un montón de mensajes de gente que me dice que las rayadas se van con laca", explicaba Miri, que a continuación mostraba los "ingredientes" con los que se había hecho: laca del pelo, una bayeta y agua.

"Lo voy a probar en mi coche, no vaya a ser que me cargue el Audi, que solo me faltaría esto. Si funciona en mi coche, pues lo voy a intentar y aquí nadie se ha enterado", decía la joven justo antes de bajar al parking.

Allí mostraba el pequeño arañazo hecho en el paso de rueda del Audi vecino y cómo trata de quitar de su propio coche un gran arañazo, algo que no funciona. Sin embargo, como "el coche no lo mancha", sigue adelante con su plan en el coche del vecino.

"Como la persona que sea la propietaria del Audi vea esta historia va a flipar", dice mientras aplica la laca y frota con la bayeta. "No me digáis. No me lo puedo creer, qué fuerte. Increíble. Adiós rayada", dice emocionada al ver desaparecer del coche afectado la marca blanca que dejó su propio coche.

"Le he dejado el coche, niquelado, mejor de lo que lo tenía. Voy a aprovechar y voy a limpiar un poco el capó, que lo tiene un poco sucio y ya que tengo un poquito de agua... pues hala", acaba por decir, justo antes de quitar la nota. "Total, ya...", finaliza.