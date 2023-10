Los porqués tras las niñas desnudas por IA: el documental 'Generación porno' pone el foco en la terrible adicción de los más jóvenes

La noticia saltó y abrió un debate nuevo al albur de las nuevas tecnologías, pero no en lo que respecta a la adicción de los niños y jóvenes a la pornografía, un contenido para adultos irreal y casi siempre violento y que busca a los usuarios más jóvenes, que tienen acceso libre a toda Internet: un grupo de niños y jóvenes usó una IA para crear fotografías de sus compañeras desnudas.

Del contenido que se expone en internet el 20% es pornográfico y el 80% del mismo es violento. Este es uno de los datos que expone la serie documental Generación Porno, un trabajo de Shine Iberia que se ha estrenado recientemente en la ETB y en TV3 y que pronto podrá verse en unan plataforma bajo demanda.

El contenido del documental es escalofriante, sobre todo, aunque no solo, si se tienen hijos de corta edad o adolescentes: niñas que consideran que las felaciones no son sexo y las equiparan a los besos, niños que consideran que acostarse con una sola persona es aburrido, relatos de vídeos sexuales y macabros de tinte snuff, y, en general, jóvenes que piensan que deben cumplir expectativas, les satisfagan o no, les hagan daño o no, quieran o no.

La pronta edad con la que se empieza a tener los primeros acercamientos a este tipo de contenido también genera alarma. El primer contacto con el porno es a los 8 o 9 años. "Donde hay un móvil, ahí hay porno", dice Gorka García, de ETB.

Los expertos hablaban de la adicción que genera consumir este tipo de contenido. "Lo que busca la pornografía es captar a los jóvenes, los vídeos más sádicos llegan a los 14 o 15 años", dice la profesora y educadora sexual Marina Marroquí. "Es la cocaína del siglo XXI", añade el psicólogo Jose Luis García, otro de los expertos que consulta el documental.

Trailer de 'Generacion Porno', de Shine Iberia. Trailer de 'Generacion Porno', de Shine Iberia.

El hecho diferencial en Generación Porno con respecto a otros documentales es que "se da voz a los protagonistas y se confrontan a sus propias familias", según explica la productora. "Me impliqué en este proyecto porque sabía que este problema existía", dice Verónica, madre del adolescente Pol, que reconoce que tienen "un acceso muy fácil" a este tipo de contenido y que la educación sexual "es necesaria".

Macarena Rey, CEO de Shine Iberia y productora ejecutiva, explica que este trabajo les ha llevado tres años. "Nuestro objetivo desde el principio era claro: visibilizar el problema que tenemos con la educación sexual de nuestros hijos, con la relación que existe hoy entre la adolescencia y el porno, tomar medidas como sociedad ante este problema para solucionarlo".

La exhibición cruda, real, sin tapujos y sin censuras de cómo el porno afecta a los jóvenes quiere llevar a la implantación de clases de educación sexual reglada en los colegios y a exigir el control en el acceso al porno por internet por parte de los niños.

"Ambas cosas tienen que regularse desde el gobierno. En Generación Porno mostramos el aumento de la violencia sexual en adolescentes; ahí están las violaciones grupales que, según la Policía Nacional, Los Mossos o la Ertzaintza están a la orden del día y esa violencia es una consecuencia directa del consumo del Porno por parte de unos chavales que normalizan lo que ven y que no son conscientes de lo que están consumiendo", explica Macarena Rey.

De ahí, de la mala relación de los jóvenes con la tecnología, el porno y la sexualidad, provienen muy probablemente otros casos como el de los niños de Almendralejo que usaron una aplicación de inteligencia artificial para desnudar a sus compañeras con fotografías descargadas de las redes sociales.

Generación Porno es un documental incómodo de ver. Es difícil no removerse en la silla ante lo que se ve y escucha. Quizá por eso este problema ha permanecido ajeno a la conversación social. "Es un tema incómodo sobre el que la sociedad ha tendido siempre a mirar hacia otro lado, que no se habla en casa porque los padres no tienen la información necesaria para tratar el tema, ya que a su generación no les enseñaron a hablar de sexo con normalidad y tampoco se trata en el colegio. Por ello, hay un vacío que los niños en su despertar sexual, en esas preguntas, dudas, miedos y una curiosidad innata, aprovechan y buscan respuestas que están en el porno a un sólo click", hace ver Rey.

También en esto hay brecha generacional. "El porno que ven los hijos (y toda esa generación de adolescentes) nada tiene que ver con el que había cuando ellos eran jóvenes, que consumían revistas, VHS y un tipo de Porno más erótico que el que hay en la actualidad. Ahora se consumen vídeos cuyo contenido estrella son las violaciones", expone la CEO de Shine Iberia, que se ha implicado a fondo en este trabajo.

¿Qué le sorprendió más haciendo este documental? Macarena Rey lo tiene claro: "Lo pequeños que son cuando empiezan a consumir porno: 9 años de media. Y el nivel de violencia de los vídeos que consumen: bebés, mujeres abiertas por el abdomen que son penetradas, violaciones en manada…"

Los datos son espeluznantes: se estima que hay más de 800 millones de webs porno en el mundo, y cada web tiene una media de 12 millones de vídeos. "Si a esto añades que los niños suelen tener su primer móvil a los 10, 11, 12 años (edad a la que su cerebro no está aún formado ni tienen una experiencia previa para poder distinguir realidad de ficción), la mezcla se vuelve explosiva", revela la productora.

Una de las cosas que los niños no saben y que el documental expone es que el porno es mentira. La leche condensada aguada, por ejemplo, sustituye en muchas escenas al semen y se truca la cantidad y potencia de las eyaculaciones. Los y las jóvenes aprenden sexo a través del porno y dado que es ficción "la frustración está garantizada". "Nosotros les confrontamos con actores porno para que les expliquen que todo es mentira y que no pueden trasladar lo que ven en una pantalla a su vida real porque es imposible", dice Rey sobre el contenido del documental.

Y es que el porno es ficción pero no hay nadie que se lo explique a un niño y como dice Marina Marroquí en el documental "los niños no buscan el porno, el porno les encuentra a ellos".

Para Macarena Rey la solución es multifactorial, pero comienza por la educación. "Que los padres pasen tiempo con sus hijos enseñándoles y que los institutos y los colegios les ayuden con esta labor que para muchos padres es muy difícil".

"Alguien tiene que explicarles a estos niños que el sexo con amor, con caricias y sin violencia es el verdadero amor y al que tienen que aspirar. Tienen que entender que el porno les está robando su felicidad y su derecho a vivir el amor de una manera sana", dice la CEO.

Así, para la productora de Shine Iberia es fundamental que el Gobierno regule el acceso al porno por internet por parte de los menores. "Existen herramientas que otros países europeos utilizan para evitar que el acceso sea indiscriminado", dice.

La serie documental Generación Porno "despierta la conciencia y la necesidad de afrontar este tema con nuestros hijos, porque si no lo hacemos, el porno se encargará de hacerlo por nosotros", concluye.