El divertido "ataque" de una paloma a un hombre: "Fue como ser golpeado por una almohada"

Las palomas son uno de los animales más comunes de cualquier ciudad. Conocidas por estar presentes en cada rincón, lo cierto es que estas aves huyen del contacto del hombre. Por ello, la divertida situación que un hombre ha vivido se ha hecho viral en apenas un día.

Todo ocurrió en Nottingham, Inglaterra, donde Michael Speirs vive y trabaja. El hombre se dirigía a la tienda donde trabaja cuando, de la nada, apareció el pájaro. Sin darle tiempo de reacción, la paloma chocó contra su cara, sorprendiendo por completo a Speirs.

Una anécdota que nadie hubiera creído de no ser por las cámaras de seguridad que había colocadas en la entrada del local. Gracias a ellas Michael pudo volver a vivir la loca experiencia.

Él junto a su jefe y propietario de local, Raj Rasaliam, no podían dejar de reír al ver de nuevo las imágenes, por lo que no dudaron en compartirlas con todo el mundo. "Cuando volví a ver las imágenes, pensé que era una comedia demasiado buena para no compartirla. ¿Qué posibilidades hay de que esto ocurra alguna vez y de que haya imágenes?".

Como han querido destacar, "ninguna paloma fue herida". De hecho, según ha explicado la propia víctima de la colisión: "Fue como si te golpearan con una almohada de plumas. La paloma estaba bien, solo un poco mareada".