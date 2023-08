Una mujer de Michigan se encuentra una rana viva en una bolsa de espinacas

Amber Worrick hizo su habitual compra en un supermercado de Southfield, en el estado de Michigan, Estados Unidos, sin imaginarse que en una de las bolsas habría dentro un inusual inquilino. Camuflada entre el verde, Worrick se sorprendió al ver una rana dentro de la bolsa de espinacas que había comprado.

La estadounidense no se dio cuenta de la presencia del anfibio hasta que llegó a su casa y se puso a desempaquetar la compra. En cuanto sacó los productos y vio la rana escondida entre las verduras, gritó del susto y llamó inmediatamente al establecimiento para reclamar el dinero.

El supermercado reembolsó de inmediato el precio de la compra a la de Michigan. "Estaba viva y moviéndose. Gracias a Dios que no me comí la rana", aseguró Worrick a UHN Plus. "Obviamente, no quería que muriera, pero tampoco quería encontrar una rana en mi comida", reconoció Amber al citado medio.

🇺🇸 | Una familia de Michigan se llevó un salto de sorpresa al haber encontrado una rana viva en una bolsa sellada de espinaca orgánica. "Gracias a Dios no me comí la rana", exclamó la protagonista del hallazgo. pic.twitter.com/9WQh8O7303 — UHN Plus (@UHN_Plus) August 12, 2023

Los usuarios de redes sociales han bromeado sobre este inusual inquilino. "Eso es para demostrar que el producto es 100% fresco...", "¡Bien orgánica la ensalada!", o "Mucha suerte, ¡qué buena compra!", son algunos de los comentarios que han hecho los tuiteros al ver la publicación del citado medio en la red social.

Al final, la rana regresó a su hábitat natural con la ayuda de los empleados del supermercado. La empresa productora de las espinacas, Taylor Farms, ha emitido un comunicado disculpándose por lo sucedido.