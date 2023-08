Por qué no debes usar las cajas de autopago del supermercado, según una abogada

Las cajas automáticas llegaron a nuestras vidas hace tiempo. Su impacto ha sido desigual. Aunque en muchos sitios están cada vez más extendidas, bien es cierto que a muchas personas no les acaba de gustar eso del autopago. Grandes superficies como El Corte Inglés, Decathlon, ZARA, IKEA... son muchas las marcas que han optado por esta fórmula para cobrar a sus clientes.

La ventaja para muchos ciudadanos está clara: más rapidez (sobre todo si tienes pocos artículos), más libertad e incluso privacidad en el momento de la compra. ¿Para las compañías? Ofrecen un nuevo servicio a aquellos clientes que quieran usarlo y, además, puede llegar a suponer un ahorro en personal.

Sin embargo, aunque en principio pueda parecer una solución rápida y cómoda, hay quien ha advertido ya de los peligros de las cajas automáticas. Es el caso de Lindsey Granados, una abogada estadounidense popular en TikTok.

Según aseguró hace unos meses, ya tenía varios casos de clientes que fueron acusados de hurto en el supermercado, pero de manera injusta, ya que fue a causa de un mal funcionamiento de la caja automática.

"Esas máquinas son defectuosas en muchos sentidos y no son sensibles a las particularidades y, lamentablemente, no escanean elementos de vez en cuando", dijo Granados.

"No puedo decirle con cuántos clientes he hablado que han sido acusados de hurto, porque una de esas máquinas no escaneaba correctamente", dijo Granados en declaraciones recogidas por el Mirror.

Según este medio, los supermercados están listos para introducir tecnología avanzada de autoservicio en un intento por reducir los hurtos. Se cree que un tercio de los compradores no pagan por todos sus artículos cuando usan las cajas automáticas, aunque no siempre intencionalmente, y los ladrones las usan específicamente para robar artículos más caros.

Los nuevos sistemas pueden detectar cuándo un artículo en el área de embolsado de una caja automática es diferente al escaneado, así como detectar otros patrones sospechosos.

El profesor Adrian Beck, de la Universidad de Leicester, colabora con las tiendas para ayudarlas a detectar los trucos que hacen algunos compradores y ha encuestado a tres mil personas al respecto. Beck dice que la tecnología actual funciona en gran medida en torno al peso y que los escáneres "no pueden reconocer" cómo es cada artículo.

Así, hay personas que seleccionan artículos baratos, pero pesados, como patatas o cebollas, mientras que en realidad compran alimentos más caros, como aguacates.