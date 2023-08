Por qué debes llevar tu foto de carnet cuando viajas en avión: una ex azafata te lo explica

Durante los meses de verano, son muchos los que aprovechan sus vacaciones para viajar. Los aeropuertos, en este sentido, se convierten en un hervidero de viajeros recorriendo sus instalaciones en busca de la puerta de embarque que les lleve a sus respectivos destinos.

Con el fin de entorpecer lo menos posible el tedioso proceso de coger un avión, es preciso preparar con antelación todo lo relativo al equipaje: Ropa, botiquín, productos de higiene... Y, sobre todo, la documentación.

Y es que, si bien la mayoría de viajeros coincide en que hay que llevar el billete del vuelo, el DNI -o, en su defecto, el pasaporte-, son pocos los que valoran, por ejemplo, llevar consigo una foto extra de carnet.

#viajestiktok #tipsdeviaje ♬ sonido original - Azul Místico @azul_mistico Tip viajero ⚠️ Yo nunca lo pensé hasta que me vi en esa situación. Por suerte, encontré una foto antigua en mi Drive y un buen amigo en Madrid la imprimió y me la trajo al aeropuerto… desde entonces SIEMPRE las llevo conmigo. Es de esas cosas que no ocupan nada pero te pueden salvar en un mal momento! #tiktokviajes

Es precisamente este pequeño objeto identificativo el que la tiktoker Azul Místico, que cuenta con 50.000 seguidores en esta red social, aconseja llevar en nuestras carteras para evitar posibles imprevistos en el aeropuerto.

En el vídeo viral que ya acumula más de 85.000 visualizaciones en TikTok, la ex azafata de vuelo se pone en una hipotética situación de cualquier viajero: "Imagínate que has reservado el viaje de tu vida, supercaro, y cuando llegas al aeropuerto te encuentras con que tu pasaporte no tiene la validez que necesitas, te lo han robado o incluso te lo han roto", cuenta la influencer, que, casualmente, ha vivido está experiencia en sus propias carnes.

Cuando sucede este percance, explica, debemos acudir a las comisarías de los aeropuertos o, en caso de que estemos en el extranjero, a un consulado o embajada, porque allí "te hacen un pasaporte de emergencia al momento".

Es en este punto en el que la foto carnet juega un papel clave, pues es muy posible que te pidan una para poder tramitarte el nuevo pasaporte. Asimismo, como la propia tiktoker reconoce, cada vez es menos frecuente encontrar fotomatones o máquinas donde hacerse fotos, por lo que ser precavido puede resultar muy útil para agilizar todo el proceso.

"Llevar esto puede ser la diferencia entre que podáis coger ese vuelo o no", asegura Azul Místico. Tanto es así que, incluso, aconseja llevar, por si acaso, una foto extra en la funda del pasaporte.