Triunfa con su teoría sobre el número perfecto de personas para salir de fiesta

¿Existe un número ideal de personas para salir de fiesta? El tiktoker TeamVola ha abierto este debate en la red social al desarrollar su teoría, ya que, según él, "el número perfecto para salir con amigos de fiesta es cuatro".

En un vídeo publicado en TikTok, el usuario explica que ese sería el número ideal, puesto que "cuatro personas entran cómodas en un coche", y ha puesto como ejemplo el caso de viajar en taxi: "Pueden ir en un taxi esas cuatro personas", indica.

Además, si "encuentras a alguien de fiesta", añade, "le puedes traer a tu casa si tú llevas coche".

Otros de los motivos por los que cuatro es el número perfecto para irse de fiesta con amigos es que el grupo se mantiene unido durante más tiempo a lo largo de la noche, sostiene este tiktoker.

En este sentido, con "cuatro personas de fiesta, tienes buena conversación, no hay subgrupos, o sea, que no se van dos, por un lado, tres por otro... no, porque solo sois cuatro. Si se van dos, se acabó", apunta.

Sin embargo, la hipótesis planteada por este usuario no parece convencer a todos sus seguidores, ya que muchos creen que el número perfecto es tres o, en su defecto, "siempre número impar de personas".

"Es tres, si son cuatro se van dos y dos, y se hacen subgrupos", opina un usuario en comentarios. "Son tres, porque desaparece la opción de tener dos conversaciones paralelas de dos y dos", comparte otro joven, en la misma línea.