Un niño encuentra una pepita de oro durante una excursión escolar a una mina

Cuando los niños se van de excursión, lo normal es que vuelvan con algún que otro recuerdo. Un imán, un lápiz o cualquier otro detalle que hayan comprado durante su viaje. Sin embargo, lo que un pequeño encontró durante su visita a una mina fue mucho más valioso.

Álvaro Henrique, de doce años, estaba junto a sus compañeros en el interior de una mina en São João Del Rei, Brasil, cuando se dio cuenta de que una roca brillaba de manera peculiar. Por ello, no dudó en moverla para ver que se trataba.

De hecho, al ver el color dorado de la piedra le preguntó al guía turístico si se trataba de oro, aunque el trabajador se rio. La mina llevaba años sin actividad alguna, por lo que era prácticamente imposible que hubiera encontrado el valioso mineral.

Aunque Álvaro no desistió. Así, finalmente se descubrió a sorpresa de todos que, efectivamente, lo que había hallado era una pepita de oro de 24 quilates. La escuela será la encargada de conservar el hallazgo y utilizarlo como objeto de estudio.

"Estaba examinando las rocas y noté una marca de una mano cubierta de arcilla, luego miré hacia la izquierda y, de repente, me encontré con un brillo. En ese momento, no sabía si era oro, así que le pregunté al guía Giovanni", ha explicado el joven, "Nunca pensé que sería posible encontrar una pepita de oro en la vida".

La pepita de medio gramo resultó ser de oro puro, por lo que tiene un valor en el mercado de unos 93 euros. Por ello, el pequeño no ha podido ocultar su alegría al conocer la calidad de su descubrimiento: "Cuando le pregunté a Giovanni, me confirmó que era una pepita de oro. Me sentí muy contento y sorprendido de haberla encontrado".