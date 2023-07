Intenta enseñarle chino a su tía y se hace viral: "No puedo dejar de reír"

Aprender un idioma nuevo puede ser muy complicado, especialmente si es muy diferente de al propio, como ocurre con el chino y el español. Por ello, no es extraño que las primeras veces que uno intenta acercase al idioma todo sea una locura.

Prueba de ello ha sido el vídeo que la tiktoker La galletita china ha compartido en su perfil. La joven ha intentado enseñarle a su tía el chino y, para comenzar, ha querido mostrarle los diferentes tonos de la pronunciación. Sin embargo, a la hermana de su madre no se le ha dado tan bien como ella hubiera imaginado.

En la publicación se puede ver a la chica, nacida de madre española y padre chino, explicarle cómo decir en chino "Estoy bien": "Nǐ hǎo ma". Y es que en chino mandarín existen cuatro tonos diferentes dependiendo de si es una línea recta, ascendente, descendente o curva.

Si se pronuncia mal, diría "Diànhuà hàomǎ", que significa "número de teléfono". Pero, usar bien los tonos no ha sido fácil y a cada vez que intenta pronunciar bien se equivoca. "Es siempre lo mismo", se queja la tía entre risas, pues no consigue hablar como debe.

El tiktok cuenta ya con más de 686.000 visualizaciones y 84.000 'me gusta'. Además, la bandeja de comentarios se ha llenado de mensajes en los que no dejan de reírse con la situación. "No puedo dejar de reír", han asegurado varias personas, mientras que otras le piden a la tiktoker que les "enseñe" más cosas del idioma.