Una piloto de avión desmiente las teorías de los 'chemtrails': "Si fumigan sobre Madrid, va a llegar a China"

Las teorías sobre los 'chemtrails' han cogido fuerza en los últimos años. Ese término se refiere a esas estelas químicas, normalmente blancas, que sueltan los aviones en el cielo. Según las personas que creen en estas teorías, es una forma de fumigar a la población y evitar que llueva.

Una piloto de avión, Mara, ha subido un vídeo a la plataforma de TikTok hablando sobre estas conspiraciones y aclarando qué es realmente esa nuble blanca que deja a su paso un avión. La explicación, tal y como recoge The Huffington Post, está arrasando entre los usuarios de la red social.

La joven explica que esas estelas en la atmósfera son "rastros de condensación. Lo mismo que tu olla exprés". Ante las posibles críticas que puedan surgir, como "mi olla exprés no se queda en el cielo durante un día entero", la piloto se ha adelantado a responder: "Bueno, tu olla exprés no está a bajo cero, con una presión mínima e inexistente".

Todo eso tiene una explicación lógica. "La presión media en la superficie en el planeta tierra es de 1.013 hPa. La presión ahí, en todo lo alto es de 300. Es un tercio. Hay menos presión. Con lo cual no se tiene por qué dispersar ese gas", ha explicado. "La humedad relativa es del 90% y la temperatura mínima es de -33 grados", ha proseguido.

"¿Tú te crees que los aviones vuelan por dónde nos da la gana? No, querida. Tenemos unas rutas que tenemos que seguir. Si yo me salgo de la zona, a mí se me cae el pelo. Me quitan la licencia y, posiblemente, me muera de la depresión", ha comentado.

Además, la mujer ha explicado que hay muchos aviones que no dejan este rastro mencionado y que, en caso de que estuviesen fumigando a la población desde los aviones, "¿tú te crees que si tiran algo a 11 kilómetros te va a caer en la cabeza?". La respuesta es no: "Los vientos ahí arriba son de 250 kilómetros por hora. Si lo tiran sobre Madrid, va a llegar a China".