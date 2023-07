El troleo de un hombre al postureo de un tiktoker en Sanfermines

El tiktoker Fitwilly, conocido por sus vídeos en los que realiza ejercicios de fuerza para perder grasa o ganar músculo, protagoniza uno de los momentos virales de los Sanfermines, gracias a un vídeo en el que posa enseñando su físico y a su lado aparece otro hombre de mayores dimensiones que empieza a trolearle.

El entrenador personal ha viajado hasta Pamplona para correr en los encierros y grabar algunos vídeos, como el mencionado, que ya supera con creces su media de visualizaciones en la red social de TikTok con más de 2.1 millones de visitas.

En la grabación, Fitwilly aparece sin su camiseta y enseña a la cámara sus músculos, cuando inmediatamente después aparece un hombre que comienza a imitarle levantándose la camiseta y mostrando un físico menos trabajado que el del popular entrenador.

El creador de contenido ha entrado al juego y en el mismo vídeo escribe "posando en San Fermín y pasa esto" añadiendo que "esto solo pasa aquí! Viva San Fermín!".

Las respuestas no se han hecho esperar y sus seguidores han tirado de ironía: "Ese Man está en volumen desde hace muchos años, no me imagino cuando esté en definición".

Otros se sienten identificados, "me representa el señor" y muestran su apoyo al 'intruso': "Qué crack, sí señor, mis respetos hacia ese hombre, jjjjjja fenómeno".