Denuncia que un estafador se hizo pasar por Mel Gibson, le prometió amor y le pidió dinero: "Me hablaba todos los días"

En redes sociales, no son pocos los que se hacen pasar por personas que no son para conseguir el favor de otros usuarios. Algunos, simplemente por hablar, y otros para conseguir estafar dinero a las personas que menos conocimientos tienen del funcionamiento de internet.

Esto ha sido lo que le ha ocurrido a una mujer, que ha asegurado que estaba en contacto con Mel Gibson. La estafada se puso en contacto con Cuatro al día para contar cómo fue su experiencia y advertir a otras personas para que no caigan como ella lo hizo.

"No sé por qué me siento atraído por ti y te echo de menos cada vez que no estás cerca de mí", ese fue el mensaje con el que, supuestamente, el aclamado actor se puso en contacto con la mujer. En ningún momento dudó de su identidad, ya que la foto de perfil era una de actor, y el contacto pasó a ser diario.

De este modo, empezó a enviarle mensajes de amor de todo tipo. Lo más sorprendente es que, si bien pudo llegar a sorprender a la mujer el hecho de que alguien como él le hablase, no dejó de hacerlo: "Me empezó a mandar mensajes directamente a mí, al principio me extrañó que alguien tan famosos hablase conmigo".

Para ganarse el favor de la usuaria, y demostrar que "era el real", le hablaba de las películas que había ya grabado o de sus contactos con actores. De hecho, llegó a pasarle una fotografía para demostrar que todo era real.

La conversación llegó a tal nivel que incluso le prometió verla en julio, aunque finalmente pudo desenmascararlo meses después de hablar. Así, no llegó a tener consecuencias económicas.