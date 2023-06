Keunam celebra el Orgullo LGTBI parodiando 'La Bella y la Bestia' con su canción 'Mi pequeña Chueca', llena de cameos

Visibilidad, tolerancia, igualdad y diversidad son las palabras que caracterizan al mes de junio y, más concretamente, a esta semana en la que se celebra el Orgullo LGTBI. Por ello, muchos son los que llevan por bandera su libertad para vivir y amar cómo y a quien quieran, y algunos lo proclaman de maneras muy artísticas.

Es el caso de Keunam, youtuber, actor de doblaje y exparticipante de Tu cara no me suena todavía. Hace ya 10 años que este joven murciano se trasladó al madrileño barrio de Chueca, y lo ha querido celebrar con su particular versión de La Bella, canción inicial de la película de Disney La Bella y la Bestia.

"Esta es mi pequeña Chueca. Cada vez más moderna está. Ahora algo masificada, pero qué más da", comienza Mi pequeña Chueca, tema que él mismo canta y en el que aparece recorriendo el barrio y sus distintos locales.

Además de su divertida letra, haciendo referencia a los bares, pastelerías y los vecinos, hay varios cameos de distintas personalidades conocidas: los creadores de contenido Tony Story, Hermoti, Abi Power y la yaya Mari Carmen; las concursantes de Drag Race España Samantha Ballantines, Arantxa Castilla La Mancha, Hugáceo Crujiente, Onyx, Marisa Prisa, Diamante Merybrown, Ariel Rec y Killer Queen; las drags Kika Lorace y Supremme de Luxe; Juani Ruiz, de Veneno; y la actriz Itziar Castro.

"Es mi particular homenaje a sus gentes, a sus colores, a su arte", escribió Keunam en su canción, que actualmente está en el número 15 de tendencias de vídeo en la plataforma. "Espero que lo disfrutéis tanto como nosotros en el proceso, ya que sin mis amigos, familia y seguidores no hubiera sido capaz de sacarlo adelante, con todos ustedes…".