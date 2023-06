La nueva obsesión de TikTok: una cuenta se dedicar a grabar cómo caen botes de cristal por las escaleras y explotan

El mundo del ASMR ha encontrado su nueva estrella y por la pinta de los envases, parece que es español. Se trata de la cuenta de TikTok @MrPotee, que en menos de veinte días ha conseguido casi tres millones de seguidores y más de 300 millones de reproducciones.

Todo gracias a una nueva idea que tiene engañada a los espectadores: tirar envases de cristal por las escaleras para ver cómo reaccionan y si explotan o no del impacto.

Es un concepto simple que, en cada vídeo, incluye todo tipo de botes. Al principio, estaban rellenos de arena de colores, pero ahora incluye prácticamente todos los botes de cristal que venden en el supermercado.

En el primer vídeo, con 90 millones de reproducciones, está en unas escaleras externas donde pone a prueba altramuces, botellas de vodka o una Coronita, que prácticamente aparece en cada vídeo.

Con su paso a las escaleras internas, la gente se ha enganchado más a ver qué tipo de botellas explotarán y cuáles conseguirán llegar hasta el final de la escalera.

Algunas han empezado a caer al vacío por el borde de la escalera y la gente no puede dejar de hacer preguntas. A pesar de tener más de 200 millones de reproducciones en este vídeo, quién este detrás del vídeo no ha explicado cómo lo limpia todo y si el resto de vecinos no se han quejado.

Es evidente que parece un edificio de viviendas normal que alguien tiene que estar escuchando y oliendo todos los botes de cerveza y alcohol que se están derramando por todo los rincones.

Aun así, por el bien del entretenimiento e incluso, la ciencia, el experimento ya lleva casi 20 días en TikTok y los internautas ya esperan su dosis diaria de golpes.