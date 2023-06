Un fan de Ricky Martin se opera para parecerse al cantante y acaba con una parálisis facial: "Me rompieron un nervio"

Por parecerse a sus ídolos, algunas personas están dispuestas a hacer todo lo necesario. Desde un sinfín de operaciones a todo tipo de tratamientos a cada cual más excéntrico, nada es suficiente si así consiguen lograr su objetivo. Sin embargo, en ocasiones, lejos de acercarse a lo que buscan, pueden llegar a sufrir fuertes consecuencias.

Ese ha sido el caso de Fran Mariano, un fan argentino del cantante Ricky Martin. El joven ha pasado por quirófano en 27 ocasiones para intentar asemejarse lo máximo posible al intérprete. Pero, a causa de una mala praxis por parte de su cirujano, ahora sufre una parálisis facial.

Así lo ha contado el que fuera concursante el reality Cuestión de peso. El joven perdió más de 90 kilos para lograr ser como su cantante favorito. "Me hice un montón de operaciones en la cara. Me hice el mentón, la nariz, los labios", comenzaba a explicar el joven. Para él, someterse a este cambio ha sido a raíz de su "sentido de pertenencia" y porque le habían dicho que se "parecía un poco a él".

Sin embargo, lo que el argentino no hubiera pensado es que en una de estas operaciones, el cirujano que le operó se equivocara y se "llevara un nervio en el proceso" como así ha asegurado en el programa matinal de la televisión argentina: "No siento la mitad de la cara, no siento la nariz, no siento la barbilla. Me rompieron un nervio".

En el programa ha denunciado al médico, Lotocki, por su mala praxis y justifica sus decisiones, asegurado que, en el momento de la operación, él tenía 21 años y acababa de perder a su madre: "Era un momento muy triste, y él (el cirujano) me daba esperanzas e ilusión".

Por ello, ahora que sabe que no podrá dar marcha atrás, anima a todos los que tengan un pensamiento como él a que se replanteen sus decisiones y tengan cuidado a la hora de elegir el centro de estética que desean.