Nunca nadie llevó un antojo tan al extremo. Y es que parece que las ganas de dulce de este hombre se impusieron al horario de apertura de una pastelería, pues decidió saciar su hambre entrando a robar, pero solo se llevó lo que deseaba: ni dinero, ni maquinaria cara... solo seis cupcakes, porque no hay que abusar.

En la madrugada del viernes 26 de mayo, Sweet Something, un local de Vancouver (Canadá), fue víctima de un allanamiento de lo más atípico en el que, curiosamente, solo tuvieron que lamentar un cristal roto y seis dulces desaparecidos.

Emma Irvine, dueña del establecimiento, compartió en TikTok las grabaciones de la cámara de seguridad, las cuales le provocaron "una de las mejores risas" de su vida, a pesar del robo.

Lo cierto es que el hombre parecía querer ser un cliente, pero acudió a la pastelería a las 3 de la mañana, hora en la que, evidentemente, estaba cerrada. Y esto provocó que de cliente pasara a ser un ladrón con tal de conseguir saciar su antojo.

El delincuente estuvo durante unos 15 minutos fuera del local y, de vez en cuando, llamaba a la puerta para que le abrieran. Parece que comenzó a darle vueltas a cómo poder conseguir los dulces que había venido a buscar y optó finalmente por el allanamiento. Por ello, empezó a darle golpes al cristal hasta que, con una patada, lo rompió y se coló.

Lejos de coger lo que buscaba y salir corriendo, este cliente reconvertido en ladrón optó por sentarse y relajarse en un taburete. Parece que se negó a asumir que, a las 3 de la mañana, Sweet Something estaba cerrado y comenzó a mirar a todas partes, como esperando a que viniera alguien a atenderle.

"Caminó, utilizó el baño, se sentó durante un buen rato y bebió agua", dijo la dueña en TikTok. "No tenía prisa. Se dio cuenta, supongo, de que había provocado un desastre y cogió una fregona y un cubo e intentó limpiar todos los cristales de la puerta que había tirado".

Estuvo una hora en el local y el hombre incluso tuvo tiempo para ponerse sus gafas de sol y hacerse selfis con el teléfono móvil de la pastelería. Pero, una vez acabó de barrer los cristales, aunque no los quitó todos, cogió la típica caja de cartón en la que se sirven los dulces, se puso él mismo seis cupcakes valorados en unos 40 dólares canadienses (unos 27 euros) y se marchó.

"Pasó de no ser un suceso agradable a ser una de las mejores risas que me he echado nunca", aseguró Emma Irvine. "Sinceramente, creo que quería mucho esos cupcakes. A lo mejor están demasiado buenos".

La dueña continuó actualizando la historia en TikTok y, recientemente, mostró que ya le habían arreglado el cristal de la puerta. Pero, además, el ladrón llamó a Sweet Something para "disculparse profundamente".

"Se ofreció a pagar la puerta y los cupcakes", explicó Irvine. "Me dijo que quizá algún día nos podíamos sentarnos juntos, tomar un cupcake y hablar de lo sucedido. Y me dijo que me regalará sus gafas de sol".