Los fans de Taylor Swift llevarán pañales para adultos en sus conciertos: "No me quiero perder ni un minuto"

Para muchos asistir al concierto de su cantante favorito puede parecer un sueño y por ello perderse algún detalle del evento no es algo que esté dentro de sus planes. Así le ha sucedido a una usuaria de TikTok, y fanática de Taylor Swift, a quien se le ocurrió la idea de llevar puesto pañales para adultos durante la actuación de la cantante con el fin de no perderse de nada.

La de Pensilvania se ha posicionado como una de las artistas favoritas del momento. El concierto de la joven de 33 años es uno de los más esperados del año y prueba de ello es que la cantante ha batido récord en la venta de entradas de su gira The eras tour.

Sus fans se están preparando para asistir al espectáculo teniendo en cuenta cualquier contratiempo. Es por ello que una usuaria, de nombre Katherine, se ha viralizado en la red social, acumulando más de 15 mil visitas, al compartir la inesperada idea de llevar puesto pañales para adultos para perder el tiempo haciendo largas colas en el baño durante el concierto.

"El estrés y el tiempo que me tomó conseguir los boletos para Taylor Swift...", ha empezando diciendo la creadora de contenido para, posteriormente, dejar saber el plan que tenía en mente. "Voy a llevar pañales para adultos porque no me quiero perder ni un minuto del evento", ha expresado Katherine contundentemente, dejando claro que la incontinencia urinaria no será un problema para ella.

Por si fuera poco, la joven ha asegurado que el paquete va adquirir trae 18 pañales, como ella solo empleará uno de ellos, se ha ofrecido a compartir los otros 17 con cualquier swifties que quiera uno.

La idea ha provocado numerosas reacciones en las redes sociales y muchos fans de la artista la tendrán en cuenta, ya que son incapaces de elegir una "canción para ir al baño". "Solo les digo a todos que estoy contemplando un pañal para el Eras Tour para no perderme Cruel Summer", "Necesitamos usar pañales en el Eras Tour para no perdernos nada del espectáculo" o "Nadie sabe que estoy usando un pañal para esto", son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.