Un millonario eleva su coche 57 plantas con una grúa para poder meterlo en el salón de su casa: "Me fui a la cama riendo"

Por tener la casa de sus sueños, hay personas dispuestas a hacer todo lo que sea necesario, especialmente si cuentan con el dinero. Prueba de ello ha sido la última hazaña de Adrian Portelli, un millonario coleccionista de coches. El hombre, conocido en redes sociales por su afición por los deportivos de carreras, ha sorprendido con su decisión.

Y es que el australiano decidió elevar uno de sus coches 57 plantas para poder decorar su salón con él. El vehículo se trata de un McLaren Senna GTR decorado con los míticos colores de Marlboro. Este modelo cuenta con los mismos tonos que los McLaren de F1 de Ayrton Senna y Alain Prost.

A través de su cuenta de Instagram, el joven millonario no dudó en contar cómo fue el proceso de elevar el coche. Y es que, según ha explicado, su intención es "motivar e inspirar a la gente a que busquen el éxito". "Cuando me fui a la cama anoche me reí. El joven Portelli estaría orgulloso. El que nadie conocía hace 10 años", escribía en su publicación.

La noticia llegó incluso a la televisión local australiana. La 'ascensión' del vehículo fue captada por las cámaras del canal 9 de Australia. Y es que el famoso contrató a una empresa para que le ayudaran a elevar el coche las casi 60 plantas con una gran grúa.

"Es un coche de carreras, no puedo conducir con él por la calle, pero no quiero que se quede en una cochera" explicó el duelo del vehículo.