Sobrevive tras sufrir un accidente en un salto de puenting de 20 metros

Un hombre brasileño ha sobrevivido a un accidente de puenting, después de que la cuerda que lo sujetaba se rompiera y cayera contra la parte poco profunda de un estanque.

Tal y como recoge el Daily Mail, Rafael Tostas, de 22 años, había bromeado con sus amigos acerca de que, para superar su reciente divorcio, buscaba una experiencia extrema.

El joven fue acompañado por un primo y uno de sus mejores amigos a un popular lugar turístico en Campo Magro, Curitiba (estado de Paraná), el pasado 11 de febrero.

Las imágenes filmadas por un amigo muestran a Tostas saltando de la plataforma mientras dos hombres miraban, momentos antes de que el arnés de seguridad se rompiera en el aire.

"Después del divorcio quería disfrutarlo todo en todos los sentidos", dijo Tostas al medio brasileño G1. "Estaba haciendo muchas cosas locas. No estaba valorando mi vida en absoluto", añadió.

El joven fue trasladado en avión a un hospital local donde los médicos encontraron fracturas en la cara, el cuello, la espalda y la zona lumbar. Sin embargo, la fractura lumbar no se extendió al área de la médula espinal.

Tostas ha pasado los últimos tres meses asistiendo a sesiones de fisioterapia. El accidente le ha causado problemas persistentes como levantar objetos pesados y lo ha dejado con dolor y debilidad en diferentes partes de su cuerpo.

Esta experiencia cercana a la muerte le ha dado a Tostas una nueva perspectiva de la vida en el futuro. "Empiezas a ver la vida. No es que no me importara antes, pero no la veía con esa mirada", explicó. "Mi vida nunca será la misma. No quiero ser el Rafael que era antes", concluyó.