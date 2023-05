Logra encontrar a la profesora que la animó a montar su propio negocio: "Nunca me lo hubiera planteado sin aquel empujón"

Twitter se ha convertido en el escenario de varios momentos virales, ya sea por cuestiones de trabajo, momentos graciosos o, como es este caso, la importante labor de los docentes. Una exalumna ha contado, en un hilo de la red social, la historia de cómo una profesora la empujó a tener su propio negocio, cuando el resto de los educadores "no daban un duro" por ella.

La usuaria, de nombre Nerea Fructuoso, empezó rememorando que todo tuvo lugar cuando se encontraba cursando tercero de la ESO, en donde hubo una clase que siempre quedará en su memoria. Los profesores estaban haciendo conjeturas sobre qué creían ellos que iban a ser sus alumnos de mayores.

"Hasta ese momento ningún profesor había apostado un duro" por ella, sin embargo, una docente vio algo más que el resto de sus compañeros en aquella alumna. "Mi tutora, en frente de toda la clase dijo que creía que yo iba a ser jefa o que tendría mi propio negocio y todos mis compañeros apoyaron esa idea", recordó la usuaria.

En tercero de la ESO mi tutora en frente de toda la clase cuando estábamos haciendo conjeturas sobre que creían los profes que íbamos a ser de mayores dijo que creía que yo iba a ser jefa o que tendría mi propio negocio y todos mis compañeros apoyaron esa idea. — Nei Nei 🪄 (@Neinei_art) May 1, 2023

Un momento que jamás olvidará Nerea pues el gesto que tuvo la profesora con ella, en sus propias palabras, le "dio la vida", es decir, el empujón necesario para ir a por todas. "Yo no era una gran estudiante. Aprobaba sin hacer casi nada, pero cuando algo me interesaba me dejaba la vida", confesó la joven.

La usuaria continuó explicando que ella tenía "muy mala media y necesitaba nota para entrar en bachillerato escénico", que, en aquel entonces, "tenía 25 plazas para toda la comarca". Tras ver que aquella profesora era capaz de creer en su potencial, ella se puso "las pilas" para mejorar su media y, de hecho, se focalizó tanto en su meta que logró entrar en el bachillerato de escénico.

Desde entonces, ha intentado "localizar a esa profesora", pero sin muchos frutos. "Donde estés, Montse Batlle, sí conseguí tener un negocio y creo que nunca me lo hubiera planteado sin aquel empujón. ¡También he conseguido vivir en 5 países sola! Me encantaría invitarte a un café y contártelo todo. Por si me lees, un abrazo", expresó la joven en agradecimiento a la docente.

Contrario a lo esperado, la joven terminó poniéndose en contacto con su profesora. "¡Qué sorpresa! ¿Cuántos años han pasado desde que acabaste cuarto de la ESO? Yo lo recuerdo perfectamente, pero no sé cuánto tiempo ha pasado", empezó a responder Montse. "Entiendo, por tu mensaje, que la vida te va bien, ¿no? Me alegro muchísimo. ¿Qué te cuentas? Un abrazo", expresó la profesora.

La usuaria dejó saber que pronto detallaría cómo fue su reencuentro con Montse, ya que tienen pendiente tomarse un café juntas. El hilo acumula casi un millón de visitas y numerosos comentarios de usuarios que también señalan experiencias similares y, algunas, no tan buenas.

"A mi marido le dijo su profesora que no valía para estudiar y que era un inútil para los idiomas. Hoy es licenciado en Física Computacional, CTO de su propia empresa con presencia en todo el mundo y vivimos en Nueva Zelanda…" o "Como te entiendo. En tercero ESO vino una profesora a hacer una sustitución de lengua y gracias a un trabajo me llamó y destacó mi narración. Le dije que me gustaba escribir, sobre todo poesía", son algunos de los comentarios.

Como te entiendo.

Siempre tuve un nivel de inseguridad bastante preocupante y sufría bullying. En tercero ESO vino una profesora a hacer una sustitución de lengua y gracias a un trabajo me llamó y destacó mi narración. Le dije que me gustaba escribir, sobre todo poesía+ — Antrilewis 🎀 (@Enguivuck) May 2, 2023

Qué importante es que confíen en ti. Mi profe Nieves en octavo me animó a que me presentara a un examen para subir del 6 q había sacado. Tu eres de 10, me dijo. Y de mis habituales 6 y 7 pasé a sacar 9 y 10s. Porque creyó en mi — Pilar Díaz Pernas (@Pilper79) May 2, 2023

A mi marido le dijo su profesora que no valía para estudiar y que era un inútil para los idiomas. Hoy es licenciado en Física Computacional, CTO de su propia empresa con presencia en todo el mundo y vivimos en Nueva Zelanda… — Jessica Gaseni (@jessicagaseni) May 2, 2023