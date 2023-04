Aunque los mapaches no son nativos de Japón, estos pequeños animales se encuentran en la mayoría del territorio nipón. Por muy indefensos que puedan parecer, en las últimas décadas su invasión ha llegado a tal nivel que se han convertido en un gran problema tanto para las personas como para el medio ambiente. Y, ¿cómo es posible que entonces llegase este ser a las tierras del país del sol naciente?

Todo comenzó debido a una serie de anime. En 1963, Sterling North, un escritor estadounidense, publicó Rascal: A Memoir of a Better Era. En su obra se contaba la historia de un niño y su mapache, Rascal. El libro llegó a ser tan popular que Disney no dudó en convertirlo en una película de imagen real.

Por su parte, en Japón, inspiró a un anime de 52 episodios. La obra, Rascal el mapache (Araiguma Rasakaru), convirtió a estos animales en la mascota perfecta.

Así, a partir de 1977, el año en el que se emitió por primera vez la serie, los mapaches comenzaron a llegar al país procedentes de EE UU. Solo en un mes llegaron al país más de 1.500 especímenes. Lo que los japoneses no sabían es que la actitud cariñosa de los dibujos poco tenía que ver con la realidad.

Por eso, no fueron pocas las familias niponas que optaron por dejar a estos animales en libertad sin tener en cuenta cómo esto podría afectar al medio ambiente. Cuando las autoridades se dieron cuenta del problema ya era demasiado tarde.

Los mapaches habían destruido las casas tradicionales de madera, así como los templos y los cultivos. No dejaban de reproducirse y habían comenzado a apartar a las especies autóctonas. Al no tener depredadores naturales vivían a sus anchas.

En Japón existen los tanuki, una especie de perros mapaches que han sido venerados durante siglos. Getty Images

En Japón existe el tanuki, una especie de perro mapache, pero mucho más débil que el mapache común, por lo que los animales nipones están en un serio problema a la hora de obtener recursos.

Para intentar solucionar el problema de invasión, algunos gobiernos provinciales han intentado reducir el número de mapaches sacrificándolos. Sin embargo, las asociaciones protectoras de los derechos de los animales han frenado sus intentos, por lo que el problema sigue presente actualmente.