La desconcertante reseña de una 'clienta' de un restaurante de 'Masterchef': "Llevo sin dormir tres días, ¿debería volver?"

Cuando se escribe una reseña sobre un local, lo mínimo que se puede llegar a necesitar es haber acudido a dicho restaurante. Sin embargo, a Trini, una 'clienta' de uno de los restaurantes de Masterchef no le ha hecho falta.

La mujer compartió con todos los futuros clientes su mala experiencia y las consecuencias que vivió tras viajar a Madrid para visitar el mesón. "Al entrar no encontramos a Pepe, Samantha y Jordi. No había ninguno ni ningún exconcursante", comenzó a narrar con una mala sintaxis.

La clienta aseguró sentirse "triste y nerviosa y angustiada", ya que había viajado expresamente desde Ceuta para ir al restaurante. Sin embargo, la mujer no llegó a entrar al restaurante, pues se había equivocado de dirección y estaba en un local distinto. Aunque, tras la mala experiencia, no quiso buscar la dirección correcta porque al fin y al cabo asegura que el programa tampoco le gusta.

Ir a un restaurante puede dejarte secuelas, esperemos que se recupere. pic.twitter.com/BFIXHPUDqv — Soy Camarero (@soycamarero) April 9, 2023

Pero, los problemas no se quedaron ahí. Según confiesa en su reseña: "Me dio un espasmo y la visión me dijo de ir". Aclarando que se trataba de una "mala visión", no le hizo caso y se volvió a su Ceuta natal.

Allí, la mujer ha tenido que estar en tratamiento psicológico tras llevar "tres días sin dormir queriendo olvidar lo mal que lo pasó". Finalmente, pregunta si debería volver, bendice a los lectores de sus palabras y asegura tener amigos en Punta de Tarifa.

Ante la extraña crítica, el propietario del local se vio obligado en responder porque no llegaron a entender a qué se debía la valoración si no estuvo en el restaurante. Sin embargo, no ha dudado en lamentar "su experiencia y las secuelas sufridas".

A mi me ha dejado secuelas intentar entender lo que dice. — La cabra tira al monte. (@CabraTira) April 9, 2023

Y no solo los dueños del propio mesón no han podido descifrar las palabras de Trini. El tuit de Soy Camarero cuenta ya con más de 82 mil reproducciones y no son pocos los comentarios asegurando que "las consecuencias las traía de casa" o que "les parece un guion de película".