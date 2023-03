La ganadora de 80 millones en Euromillones cuenta cómo ha cambiado su vida: "No tenía ni idea"

Elle Bell es una mujer británica que ha publicado un vídeo en TikTok en el que asegura que ha ganado un premio de 70 millones de libras esterlinas (80 millones de euros) y cómo le ha cambiado la vida.

La joven explicó que no ha reaccionado como esperaba que lo haría desde que ganó, y en lugar de ir de compras a Londres, ha estado en casa planeando qué hacer con su dinero.

La joven dice en el vídeo que quedó totalmente sorprendida por lo que sucede cuando ganas una gran cantidad, ya que no tenía idea de que sus beneficios no se podían ingresar en su cuenta bancaria normal.

"Gané el Euromillones hace un mes y he estado tratando de resolverlo, tener un plan. La vida es diferente ahora, ya no se trata de alquilar, ahora estoy buscando una hipoteca", dijo.

Elle luego explicó que le dijeron que su dinero tendría que pagarse en un banco llamado Coutts & Co, que es lo que recomienda el organismo National Lottery. "Todavía no tengo la mayor parte, tiene que ir a otro banco. Ni siquiera puedo usar mi cuenta en el banco Barclays", dijo.

"Tuve que hacer que una persona financiera lo solucionara, es una locura", añade la joven, que explica que no todo es fácil: "Aunque gané la lotería, estaba llamando a lugares diciendo '¿puedo alquilar esto?', pero el hecho de que seas millonario ahora no significa que puedas comprar. Contestan 'no, todavía necesitas un historial de trabajo'".

"Me gustaría que estos 70 millones de libras duren algunas generaciones, así que creo que compraré un Audi Q7 de segunda mano. Familia, ahora no me hagáis preguntas, he cambiado mi número", añadió la joven.