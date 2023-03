Una 'tiktoker' cena en el restaurante de Bad Bunny y la cuenta asombra a sus seguidores: "El vídeo más caro"

Una usuaria de TikTok, de nombre Sandra, ha compartido un vídeo en el que cuenta la experiencia que ha tenido en el restaurante Gekko, que el cantante puertorriqueño Bad Bunny abrió en Miami. El vídeo se ha viralizado en la red y acumula más de 2 millones de visitas debido a la exorbitada cuenta que ha tenido que pagar la joven y su pareja por la cena.

"Ya me estoy oliendo que va a ser el vídeo más caro que he hecho hasta ahora, así que, por favor, darle 'me gusta' que yo no soy rica", ha expresado al inicio del clip Sandra, consciente de que aquella experiencia le saldría cara. La joven ha empezado relatando que el día anterior ella y su pareja habían ido al establecimiento pero que, desafortunadamente, no les dejaron entrar debido a que su novio llevaba pantalones cortos. "Veniros bien vestiditos", ha destacado.

Posteriormente, la joven se ha centrado en comentar los precios de los platos que ambos habían degustado. Además, ha destacado que a cada uno de ellos les hacen una presentación que ella califica de "preciosa". Lo primero que pidieron fue un plato de ostras que venía acompañado con granizado de sandía y su coste era de 25 euros. "Ese contraste hace que sea una de las mejores otras que me he comido en la vida", ha valorado.

El segundo platillo fueron dumplings de langostas con oro, cuyo precio oscilaba los 33 euros. "Es la primera vez que como oro y, para ser sincera, no sabe a nada, pero el dumpling de langosta es una explosión de sabores en tu boca que está increíble", ha expuesto la tiktoker.

Lo siguiente que saborearon fueron los nigiri de otoro, un plato de atún con más grasa y trocitos de oro, cuyo coste oscila los 36 euros. "También estaba increíble, aunque me esperaba más de dos trocitos por el precio, pero estaba super bueno", ha dicho la joven como evaluación de la comida.

El sushi, con un precio de 24 euros, también fue de su gusto, pero ni punto de comparación con el bocado de arroz crujiente con wagyu japonés, que valía 31 euros. "Voy a estar soñando meses con este bocado. No me he metido algo tan rico en la boca nunca. Volvería para pedirme 80 platos de estos", ha expresado Sandra, dejando entrever que este fue su plato preferido.

Por último, degustaron un churrasco wagyu con chimichurri, que oscilaba los 98 euros y, como postre, una tarta de queso con dulce de leche dentro, que costó 15 euros. "Este es el postre más bueno que he me comido nunca", ha desvelado Sandra.

El coste final de la cena fueron 370 dólares, unos 345 euros en total, incluido la propina para el restaurante. Además, la joven ha matizado al inicio del vídeo que los mojitos, de 23 euros, que se tomaron antes de cenar no estaban en la cuenta ya que lo pagaron en el bar.

No obstante, lo cierto es que a la tiktoker le gustaría volver para probar un plato de carne que tiene un costo de 1.125 euros y que ella cree que debe de estar "buenísimo". "Si llego al millón de 'me gusta' vuelvo para probarlo", ha expuesto Sandra.