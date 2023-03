La realidad de dos compañeras de piso con sus vecinos, narrada en TikTok: "Vivimos en una comunidad de guarros"

Vivir en un edificio en el que compartes diferentes espacios como el rellano, el patio interior o el portal con tus vecinos puede ser una experiencia de lo más satisfactoria. Pero a veces suele ser totalmente lo opuesto. Así le ha sucedido a dos jóvenes, quienes han contando a través de TikTok la situación que viven en su comunidad, a cuyos habitantes califican "de guarros".

La historia ha logrado viralizarse en la red social e, incluso, como si de una serie de Netflix se tratase, consta de 3 partes. En el primero de los clips, las dos chicas empiezan contando la situación en la que se encuentran en el bloque. "Vivimos en una comunidad de guarros", han expresado.

Enfocando, desde la vivienda en la que residen, la ventana que da al patio interior, se logra ver que el alféizar está lleno de pelos que, al parecer, pertenece a la mascota de una vecina. "Si quiero una peluca me la puedo hacer perfectamente con los pelos del perro de la señora de arriba", ha expuesto irónicamente una de las compañeras de piso.

Ante la situación, ambas decidieron hacer un comunicado para saldar la situación. Así, redactaron un par de líneas en la que rogaban a los habitantes del edificio no arrojar "los pelos de sus mascotas o de sus zonas íntimas", ya que se les llena el alféizar de suciedad y entra a su hogar. Asimismo, adjuntaron un par de imágenes en el mismo documento con el fin que sus vecinos se pusieran en su lugar y pudieran comprenderle.

Imprimieron el documento en la copistería donde trabaja la conserje de su comunidad, quien se sorprendió al leer el mensaje. Las dos jóvenes colocaron el comunicado en el ascensor y en el portal del edificio. No obstante, a las pocas horas el papel había desaparecido, tal y como dejaron saber en un segundo clip.

"Nos han quitado los papeles. Pero esto no va a quedar así", han asegurado. Sin saber quién pudo quitar los comunicados, aunque sospechaban de la portera, fotocopiaron un par de carteles más con el fin de distribuirlos por cada piso el edificio. Además, esta vez, había una pequeña sorpresa para sus vecinos.

Las compañeras de piso recogieron los pelos del alféizar y los metieron en una bolsa con el fin de colocarlos en el ascensor junto al cartel. Mientras realizaban la misión de repartir los documentos en cada planta, la conserje se percató de lo que hacían, así que decidió dejarles sin el elevador. No obstante, esto no fue impedimento para que no pudieran realizar su objetivo.

En un tercer vídeo, las dos expusieron que, "como era de esperar", les volvieron a quitar los comunicados. Siguiendo los consejos de sus seguidores, ambas hablaron con la presidenta del edificio para ponerla al tanto de la situación. Sin embargo, esta decisión no tuvo buenos frutos. Ella, para sorpresa de todos, era su vecina de arriba y, quizás, esta era la razón por las que no quería conversar con las chicas.

Como dicen que a la tercera va la vencida, las dos jóvenes volvieron a intentar su objetivo una vez más. Así, distribuyeron los carteles en cada felpudo del edificio, además de en el ascensor y en el portal. "Menos mal que tenemos copias para regalar", han dicho. Como seguían con la sospecha de que la conserje era quien arrancaba los carteles, decidieron investigar, una vez más, la portería. Al parecer no iban mal encaminadas pues, en esta ocasión, encontraron los comunicados escondidos en el garito.

Por si fuera poco, ambas decidieron hablar con la portera, como si no tuvieran idea de que ella es quien se deshace de los comunicados. Sin embargo, la conserje les aseguró que no sabía nada. Pero no es todo. Las dos compañeras afirmaron que sus vecinos ven los TikToks que han publicado en la red y en los que hacen partícipes a sus seguidores de lo ocurrido.

Sin duda, una historia con las que algunos se sienten identificados y de la que se espera una cuarta parte en la que se pueda saber qué ocurre finalmente con esta divertida anécdota, que acumula más de 2 millones de visualizaciones en TikTok.