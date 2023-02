La religiosa Tiphani Montgomery considera que Beyoncé es una "bruja" y que sus fans son "miembros de un aquelarre"

Tiphani Montgomery, quien se refiere a sí misma como profeta, es la fundadora de Covered By God, una asociación donde un grupo de religiosos se reúnen con la finalidad de defender el cristianismo.

En su última charla ofrecida, esta religiosa ha cargado contra Beyoncé y sus fans, asegurando que la cantante es una "bruja" y sus seguidores son "miembros de un aquelarre".

"Te reprendo en el nombre de Jesús. ¿Cómo te atreves a llamarte cristiano?", predica. "No me importa qué pastor tengas que esté de acuerdo con eso. No me importa qué pastor tengas para cantar las canciones porque quieren algo de influencia", asegura en su monólogo.

Para los seguidores de la intérprete de Single Ladies tiene el siguiente mensaje: "Cuando una bruja tiene un aquelarre, normalmente es algo pequeño. Los aquelarres de brujas son normalmente de tres a siete personas. Cuando se convierte en miles, se llama colmena. ¿Todos ustedes son parte de esa señora? ¿Y se hacen llamar cristianos? Que los tratos del Señor desciendan sobre vosotros".

El discurso se ha extendido a través de las redes sociales y un gran número de fans de Beyoncé, que también se consideran cristianos, han salido en defensa de la cantante.

"Podemos guiar a otros sin ser críticos y autoritarios para controlar a las personas", apunta uno, "Desearía que simplemente guiáramos y recordáramos a las personas el amor de Dios en lugar de derribar a otros y hablar negativamente de las personas", dice otro.

Este speech también ha llegado a oídos de Michelle Williams, amiga de Beyoncé y exintegrante de Destiny's Child, que no ha dudado en pronunciarse ante las palabras de Montgomery.

"Solo desearía que oráramos públicamente por los artistas mientras los reprendemos y condenamos su alma al infierno. Sé que no es mi misión de vocación condenar a los artistas al infierno y decir que caerían muertos. El demonio es una mentira", alega la cantante en defensa de su amiga.

Otros internautas han encontrado unos tuits de Tiphani Montgomery fechados en 2014 en los que aseguraba ser fan de Beyoncé y haber ido a uno de sus conciertos.

Ella se ha excusado en que estaba "ciega" y que fue "salvada en agosto de 2015" de seguir siendo fan de Beyoncé. "Cada vez que seas un portavoz de Dios, intentarán desacreditarte", alega en su defensa.