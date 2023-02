Desde que a comienzos de años se publicase la biografía del príncipe Harry, la vida del duque de Sussex ha dado un giro de 180 grados. Sus declaraciones han tenido repercusión tanto dentro como fuera de la casa real. Especialmente tras hablar con sinceridad sobre su etapa en la guerra de Afganistán.

Por estas palabras, el noble se ha convertido en uno de los objetivos de Al Qaeda. Así lo ha contado en sus memorias, haciendo referencia a las personas que mató en el campo de batalla: "¿Mi número? 25. No era un dato que me colmara de satisfacción, pero tampoco me daba vergüenza. Cuando me hallaba en el fragor y la confusión del combate, no pensaba en aquellos veinticinco como en personas, eran piezas de ajedrez quitadas del tablero. Personas malas eliminadas antes de que pudieran matar a personas buenas".

El grupo terrorista ha ordenado el asesinato del duque, al que también consideran "un traidor a su raza" por su matrimonio con Meghan Markle, una mujer negra. A través de la revista One Unmah, la organización criminal ha retransmitido un comunicado dando la orden: "La confesión del príncipe nos revela la cantidad de condescendencia, discriminación y amor a la criminalidad en los genes de este componente humano".

Sin embargo, cabe destacar que esta no es la primera vez que el príncipe se encuentra en el punto de mira de la organización criminal. Y es que, durante los años que pasó al frente de la guerra, también estuvo perseguido por los terroristas.