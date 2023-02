Pierde dos novias por culpa de un tuit sobre las cuentas de Netflix: "¿Y esta quién es?"

La decisión de Netflix de acabar de inmediato con las cuentas compartidas ha provocado un intenso debate en redes sociales, sobre todo con comentarios negativos acerca de la medida del gigante del streaming.

Pero lo que un tuitero no podía haber predicho es que ese debate le iba a costar su relación no con una, sino con sus dos parejas. La cuenta @ceciarmy compartía algunos pantallazos de una conversación que se ha hecho viral.

En ella, se ve cómo un joven llamado David compartía con su pareja, llamad Paula, la noticia de las restricciones de Netflix: "Baby, ya no vamos a poder compartir la cuenta de Netflix", escribió. Tras un par de intercambios de tuits, aparece en la conversación otra chica, María: "¿Hola? ¿Y esta tía quién es?", escribió.

Un chaval acaba de perder a sus dos novias por culpa de un tweet pic.twitter.com/IZorm1DlKA — ceciarmy (@ceciarmy) February 11, 2023

"¿Cómo que quién soy, jaja, quién eres tú?", preguntó Paula. "Pues su novia", respondió María, que al mismo tiempo urgía a David a que leyera el WhatsApp. Pero Paula no daba crédito: "¿Su novia? Pues parece que tiene dos novias, porque yo también estoy con él".

"María, no la conozco, a ésta no la hagas ni caso", dijo David entonces. "Cómo que no me conoces, David, si literalmente me acabas de decir hace 20 minutos que ya no podemos compartir nuestra cuenta de Netflix", dijo Paula.

"¿Cómo que nuestra cuenta, esa cuenta de Netflix es mía", replicó entonces María. "Pues yo llevo usándola tres meses", dijo Paula. "Vamos a ver, ¿me estás vacilando tú o algo? No sé si conoces a David, si os habéis liado o si me quieres molestar. Aparte, salte de mi Netflix", insistió María.

"No la conozco, ya lo he dicho", dijo David, pero Paula dio detalles: "Se lio conmigo la primera noche que nos vimos en Fabrik". "La primera noche no me lie contigo, mentirosa", dijo David, que ya se quedó solo en la conversación. Su último tuit es un "Vamos a ver, desbloqueadme".