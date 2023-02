¿Cuándo cortará Netflix el acceso a las cuentas compartidas?

Netflix conoce desde hace años la práctica extendida que consiste en compartir cuentas con no convivientes para dividir los gastos. De hecho, hace unos años tuiteaban que compartir la contraseña era una demostración de amor. Sin embargo, dejaron de ver con buenos ojos esta estrategia de sus clientes al darse cuenta de que perdían dinero y decidieron recordar por redes sociales que eso incumplía las condiciones que se aceptaban al suscribirse.

En 2022 aplicaron en varios países latinoamericanos una función que permitía compartir cuentas con no convivientes pagando un 'Extra Sub'. Para asegurarse de que no se saltaban la norma, comenzaron a controlar las direcciones IP y WiFi desde las que se conectaban los perfiles. Desde ayer, en España han implementado también esta medida y, mientras que los usuarios han comenzado a amenazar con cancelar sus cuentas, Netflix ha presentado sus precios de las suscripciones extra para no convivientes.

¿Cuánto cuestan los 'Extra Sub'?

Los perfiles extra que se pueden añadir a Netflix cuestan 5,99 euros, pero solo están disponibles en dos planes: el Estándar (que pueden hacerse hasta dos 'Extra Sub') y el Premium (que permite hasta dos).

Por lo tanto, si tenemos un plan Estándar de 12,99 euros mensuales y pagamos una suscripción extra, costará 18,98 euros mensuales. En el caso de tener una cuenta Premium de 17,99 euros al mes, podríamos pasar a pagar 23,98 euros por un perfil extra o 29,97 euros.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.