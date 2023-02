Una usuaria de TikTok vegana denuncia que su hija tenga que disfrazarse de marinera: "Atenta contra sus principios morales y éticos"

Rocío es una usuaria de TikTok conocida bajo el nombre de @veganaynormal. Como su nickname indica, es vegana y se dedica a divulgar y denunciar cuestiones relacionadas con el veganismo y la "discriminación" que sufren estas personas.

En esta ocasión, la protagonista es Navia, su hija de 8 años que el próximo carnaval tendrá que ir disfrazada de pescadora, algo por lo que su madre está "absolutamente devastada" ya que "atenta contra sus principios morales y éticos".

La progenitora le ha dicho a la tutora que "evidentemente, Navia no va a ir de pescadora". "Estoy harta de que siempre se nos diga a las personas que criamos en el veganismo que adoctrinamos, y una mierda", dice indignada.

Desde su propio coche, Rocío se queja de la respuesta de la tutora, que se ha negado a aceptar sus exigencias. Según la protagonista, la profesora alegó que "tiene que ir así y tiene un problema si no va porque todas tenemos principios morales y éticos, pero que hay una normativa en la clase".

Ante esta situación, la madre de Navia tendrá que ir "otra vez a liarla en el cole", pero no lo hará sola: "Ahora me toca pelear con el equipo directivo, mostrarle el BOE y como no puede discriminar a nadie por sus creencias religiosas, morales o éticas".

La publicación no ha tardado en hacerse viral en TikTok y ya cuenta con más de 930.000 reproducciones, casi 15.000 likes y 9.000 comentarios. @veganaynormal cuenta con 2.687 seguidores y se describe como "Socióloga, feminista, roja, atea, neurodivergente, vegana y mamá".