Una profesora asegura ser la "mejor amiga" de los padres de sus alumnos: "Sé todo lo que pasa en sus casas"

Cómo dice el dicho, los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Así lo ha querido recordar Marisel, una profesora que, de manera cómica, les ha recordado a los padres de sus alumnos que ella "lo sabe todo sobre ellos".

La docente, asidua a subir vídeos de humor a su cuenta de Facebook, ha asegurado que ella y los padres de sus pupilos se conocen, aunque ellos no lo sepan: "Mañana es el día para ir a hablar con los maestros de sus hijos. Para mí es un día muy emocionante porque mañana voy a conocer a algunos de mis mejores amigos".

La puertorriqueña ha contado a todos sus seguidores cómo sus pequeños no son capaces de esconderle ningún secreto, y, por ello, no intenten ocultarle cuando no ayudan a los infantes o cuando intenten negarle la verdad: "Lo que usted come, lo que no come, de quién se alejó, a quién no dejó, con quién peleó, si la vecina le habla, cuando se fue de vacaciones y me dijo que estaba enferma... Yo lo sé todo".

Sin embargo, no quiere que parezca una amenaza, ya que, entre risas, asegura que ella es "una tumba, que guarda todos sus secretos". De este modo, la profesora intenta que todos los padres acudan a recoger las calificaciones de sus hijos.

El vídeo, que no ha tardado en hacerse viral en Facebook se ha llenado de anécdotas de otros internautas. Tanto padres como profesores han contado como ellos también han sido "víctimas" de la sinceridad de los más pequeños de la casa: "Mi hijo, literalmente, le dijo a su maestra 'yo me acuesto temprano porque mi mamá me da unas gomitas que se llaman melatonina'".