El criticado vídeo de un 'tiktoker' regañando a su hermana pequeña por sacar solo un 8 en un examen: "Que no se vuelva a repetir"

El tiktoker Luca Dazi ha vuelto a hacerse viral y, como es habitual, cientos de comentarios de críticas han llegado para comentar su último vídeo desde un coche.

Tras dar a conocer por llorar al recibir un iPhone de regalo e intentar alargar la fama con una canción con su prima donde aseguraban que eran "los más ricos" de la plataforma, ahora ha comenzado a mostrar la relación con sus hermanas pequeñas.

A una de ellas, Masha, le ha tocado la peor parte cuando ha decidido grabar como la reprochaban 'malas notas'. Al parecer, tanto él como su madre, estaban muy disgustados tras averiguar que había tenido un 8 en su último examen.

no quiero imaginar lo mal q lo va a pasar esta niña en el futuro, conductas así provocarán q cnd esté en cursos más altos/complejos y no saque la nota q espere sufra una frustración y ansiedad enormes x el miedo al fracaso, ya m joderia grabar y encima subir eso a redes💀 pic.twitter.com/pS3oJM9ZaB — juanro🥑 (@juan_ro_) January 31, 2023

"Tendrías que haber sacado un 9 como mínimo. No entiendo, ¿qué ha pasado?", le preguntaba su madre enfadada, mientras Luca se burlaba de la situación y después decidía intervenir.

"Ya sabes cuál es la nota mínima, que eres muy bien estudiante, que no se vuelva a repetir", la ha gritado: "Soy tu hermano grande y te lo tengo que decir. No se puede así. Muy mal".

"Ya me jodería grabar y subir esto a redes", ha comentado un usuario de Twitter, que ha asegurado que este tipo de broncas lo único que ayuda es que en el futuro sienta más "frustración y ansiedad por el fracaso".

escúchame yo creo q el video está planeado, sólo hay que verles las caras. pero eso no quita de que haya padres así y que sea un contenido de mierda — val • elmalquerer 🫂 (@valentinassp28) January 31, 2023

El vídeo además ha abierto un debate sobre si está planeado o no. Puede que la madre y el hermano supieran lo que iban a decir, pero no está claro si la pequeña sabe que la regañina es realidad o no.

yo sacaba notazas de peque y confirmo lo q dices, a partir d la eso todo es cuesta abajo pq antes sabiaa todo sin estudiar y dsps no sabes ni estudiar pq no ha hecho falta, eso añadido a la familia diciendote "pero si tu eres lista pero no te da la gana" es una mierda — πlar ⊬ 🖤 (@DarkMad21) January 31, 2023

Como sea, muchos otros tuiteros han compartido experiencias muy similares en el colegio, donde sus padres les exigían siempre la nota más alta y cada vez era más difícil complacerles.