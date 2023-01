Rompiendo récords: dos productores del programa 'Live with Kelly and Ryan' consiguen ponerse nueve jerséis en 30 segundos

Un par de productores del programa estadounidense Live with Kelly and Ryan han logrado batir el récord Guinness de ponerse el mayor número de jerséis posibles en 30 segundos. Los trabajadores han logrado coronarse con los logros después de que los propios presentadores del programa no lo consiguiesen.

Kelly Ripa y Ryan Seacrest, los líderes del programa de entrevistas de la cadena ABC se quedaron a las puertas de su logro tras ponerse ocho jerséis. La idea que tenían era superar el récord haciendo equipo entre los dos.

Sin embargo, no solo quedaron en eso. Una vez completado el segmento y conseguido el reto, los productores intentaron superarse. Jim Niebler intentó de nuevo ayudar a Jan Schillay a ponerse más jerséis.

Así, un jurado de los Guinness finalmente verificó en directo que ambos habían logrado superar el récord anterior en el último segundo, consiguiendo finalmente su título.