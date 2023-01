La ruptura de Shakira y Gerard Piqué ha posicionado a la sociedad en dos bandos diferentes. Por un lado se encuentran quienes apoyan incondicionalmente a la colombiana; mientras que, por otro, se sitúan los fans del exfutbolista.

Este jueves, Espejo Público ha hablado en directo con Antón, quien ha demostrado ser un seguidor incondicional de Gerard Piqué. El joven ha mostrado a la cámara lo que ha decidido grabar en su piel: un tatuaje con el rostro del futbolista al que no le falta ningún detalle.

El diseño cuenta con la cara del deportista, que va ataviado con un reloj de la marca Casio. Bajo el rostro de Piqué se encuentra un vehículo Renault Twingo y, tras la cara, trozos de letras en los que se pueden distinguir las palabras 'Kings League', la competición presidida por el exjugador del F.C. Barcelona.

"El tatuaje viene de una anterior experiencia que tuvimos con un tatuaje anterior que me sentó genial. Refleja un poco mi personalidad, que soy una persona con una vida bastante estable, pero también me gusta un poco la locura. De ahí vino la idea de plasmar esto, que es para siempre", ha comentado Antón.

Por su parte, el tatuador, Christian, ha destacado que tardó entre siete y ocho horas en terminar el tatuaje: "Son 30 centímetros de tatuaje con todos los detalles que pudimos hacer. Para mí fue una experiencia, le hablé para proponérselo y al día siguiente ya estábamos haciéndolo". El tatuador, además, ha destacado que se comprometía a hacerle a alguien presente en el plató del matinal un tatuaje referente a Shakira.

Sin embargo, desde el plató, Susanna Griso ha señalado que no tiene ningún tatuaje: "No me gustan". Asimismo, la presentadora ha recalcado que "jamás" se tatuaría la cara de un famoso.