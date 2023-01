Estas son las diez ciudades más maleducadas de España

¿Somos los españoles maleducados? Es una pregunta difícil de responder, así que la plataforma de enseñanza online Preply ha realizado un estudio para averiguar, al menos qué ciudades son las más maleducadas de España... y cuáles las que tienen mejores modales.

Los responsables de la investigación han entrevistado a 1.500 personas de 19 áreas urbanas de España y les han preguntado, entre otras cosas, con qué frecuencia se encuentran con un comportamiento maleducado.

Así, estas son las ciudades más maleducadas de España, según sus residentes (con nota del 1 al 10, siendo 10 el máximo de maleducados):

Santa Cruz de Tenerife (6,06). Granada (5,95). Alicante-Elche (5,81). San Sebastián (5,77). Bilbao (5,73). Palma de Mallorca (5,69). Barcelona (5,64). Málaga (5,61). Valladolid (5,58). Madrid (5,53).

Los comportamientos que se consideran maleducados son estar todo el rato al teléfono en público; no dejar a otros coches pasar cuando hay tráfico; no bajar la velocidad cuando se conduce cerca de zonas peatonales con viandantes; montar bullicio en público; no acoger a forasteros; ver vídeos en público; hablar con el altavoz en público; bloquear el lenguaje corporal; no respetar el espacio personal; ser maleducado con el personal de servicio; no dejar propina o saltarse una cola.

Y por el contrario, ¿cuáles son las ciudades más educadas de España? Pues este es el resultado (a menos puntuación, mejor educación):

Vigo (5,17). A Coruña-Oleiros-Arteixo (5,18). Valencia (5,28). Murcia-Orihuela (5,30). Oviedo-Gijón-Avilés (5,31). Las Palmas de Gran Canaria (5,39). Zaragoza (5,45). Sevilla (5,45). Cádiz (5,50). Madrid (5,53).

El estudio analizó también la costumbre de dejar propina, y en concreto el importe medio que los ciudadanos estarían dispuestos a dejar como propina en un establecimiento hostelero.

Las ciudades más generosas son Valladolid (10,18), Las Palmas (7,66) y el eje Coruña-Oleiros-Arteixo (7,51), mientras que las más tacañas en ese sentido son el eje Murcia-Orihuela (6,49), San Sebastián (6,16) y Santa Cruz de Tenerife (6,10).