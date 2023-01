El guapo Rey Mago Gaspar regresa a la cabalgata de Madrid y despierta los comentarios en redes: "Me lo pido"

El año pasado las diversas cabalgatas celebradas por todo el país dejaron muchos comentarios, opiniones y anécdotas (es posible que recuerden al oso perjudicado de Cádiz), pero también hubo quien recibió comentarios de otro tipo, y ese fue el Rey Mago Gaspar de la cabalgata de Madrid.

Y este año ese mismo rey ha repetido a bordo de una de las carrozas de la cabalgata de la capital, despertando de nuevo la admiración de unas y otros por su porte apuesto y su regia belleza.

"Otro año que me pido al rey Gaspar de la Cabalgata de Madrid", decía una usuaria de Twitter, "el rey Gaspar repite en la cabalgata de madrid, por razones obvias", apuntaba otra.

"El Gaspar guapo ha vuelto a nuestras vidas. Milagros navideños", opinaba otra tuitera y una más "el oso de Cádiz y el rey Gaspar de Madrid. Iconos de las cabalgatas de reyes".

Había quien con sólo verle se declaraba rendida: "un año más enamoradísima del Rey Gaspar". "A ver no es por nada pero el rey Gaspar de la cabalgata de Madrid si me viene a visitar esta noche no me quejo", decía sin tapujos otra y otra más aseguraba: "Creo que prefiero decirle al Rey Gaspar de Madrid que he sido mala".