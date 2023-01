Así es el 'mini Bruce Lee': el niño japonés que asombra con sus abdominales marcados

Bruce Lee es la mayor leyenda de las artes marciales, y tiene seguidores e imitadores en todo el mundo, aunque muy pocos tan fidedignos y tan jóvenes como un niño japonés llamado Ryusei Imai, el 'mini Bruce Lee'.

El niño tiene ahora 12 años y hace unos cuantos, saltó a la fama gracias a la cuenta de Instagram dedicada a él. El niño suele lucir el mítico chándal amarillo que hizo famoso Bruce Lee en la película Juego con la muerte (y que luego homenajearía el personaje de Uma Thurman en el Kill Bill de Quentin Tarantino).

En los vídeos publicados por el padre de Ryusei, Ryuji, se ve cómo la pequeña estrella de las artes marciales durante sus intensas sesiones de entrenamiento en casa: flexiones con una sola mano o movimiento con nunchakus.

"He visto sus películas desde que tenía un año y he tratado de ser como él. Era genial. Quiero ser tan genial como Bruce Lee, quiero moverme tan rápido como él", dice el niño en declaraciones recogidas por The Sun.

Su padre ejerce de entrenador: "Básicamente, estamos entrenando todos los días. En un día escolar, antes de que comiencen las clases, hacemos estiramientos y un poco de entrenamiento muscular".

El resultado de tantos entrenamientos es una musculatura muy marcada, sobre todo en los abdominales, impropios para un niño de la edad de Ryusei, y que es ya su sello de identidad.