Encuentra en su árbol de Navidad la serpiente más venenosa del mundo: una mamba negra

Cada año, es habitual leer noticias de presencias inesperadas en los árboles de Navidad. Pero una cosa es encontrarte un insecto o un pequeño mamífero y otra hacerlo con una de las serpientes más venenosas del mundo.

Es lo que le ocurrió a una familia en Sudáfrica, tal y como recoge el Mirror, los miembros de este hogar vieron cómo una mamba negra de dos metros se deslizaba por el árbol para esconderse después tras un altavoz.

La familia, residente en Queensburgh, Sudáfrica, solicitó la ayuda del cazador de serpientes Nick Evans, que a su vez compartió una foto del temible ejemplar en su cuenta de Facebook.

"Santa Claus me dejó un regalo de Navidad anticipado, aunque no en mi casa, no, debajo del árbol de Navidad de otra persona", bromeó Evans. "La recogí de donde estaba escondida, con las tenazas, la levanté sobre los cables y las cosas que podrían volcarse, la puse en el suelo del salón y la sujeté", explicó el experto.

"La familia estaba bastante sorprendida, como os podéis imaginar", dijo Evans. "Es uno de los lugares más divertidos en los que he encontrado una mamba", dijo el cazador, que explicó que el ofidio se había colado en la casa aprovechando una puerta abierta.