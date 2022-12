Las amenazantes cartas de un niño a Papá Noel que se han hecho virales: "Deberías tener miedo, pareces lento y fácil de matar"

Lo usual es que las cartas de los niños a Papá Noel sean un conjunto de amables peticiones, regalos deseados y buenos deseos. Pero a veces hay niños que se toman muy a pecho, quizá demasiado, la tradición de recibir regalos.

Así fue el caso de un niño del que solo ha trascendido que se llama Jeremy y que se ha hecho viral en TikTok, con casi 19 millones de visualizaciones, por las cartas que se cruzó con Papá Noel.

Todo comenzó las Navidades pasadas, cuando Jeremy se sintió decepcionado con sus regalos y escribió una carta a Papá Noel el día después de Navidad. "Querido Papá Noel, te escribo esto el día después de Navidad y estoy muy triste porque solo recibí uno de los dos regalos que pedí. Ya que te comiste mis galletas, voy a asumir que mi regalo perdido fue un error", escribió el niño antes de terminar con un ultimátum: "Tienes una semana para arreglar esto".

Al poco, el niño recibió una carta de respuesta de Papá Noel: "Querido Jeremy, lamento que estés decepcionado con tus regalos. Pediste dos regalos muy caros y Santa no puede hacer mucho", comenzaba la misiva.

"Necesitas aprender a estar agradecido por lo que tienes y no a estar molesto por lo que no tienes. Si continúas quejándote, no tendré más remedio que agregarte a la lista de traviesos el próximo año. Papa Noel", terminaba la carta.

Pero Jeremy, lejos de reflexionar y aprender, subió el tono en una nueva carta de respuesta. "Querido Gordito, tus amenazas no me asustan. Jugué tu juego y no cumpliste. Esto no esta bien. Te daré una semana y luego pagarás. Jeremy". Y para acabar, añadió: "PD: no sé por qué es caro cuando tienes esclavos elfos para hacer cosas para ti, creo que eres muy travieso por tener esclavos", sentenciaba el pequeño.

Papá Noel decidió entonces que Jeremy necesitaba una lección, así que hubo una respuesta más. "Querido Jeremy. He hablado con tus padres y les he dicho que te quiten la Wii U. Ahora no tienes nada. Una vez que aprendas a ser agradecido, tal vez puedas recuperarla. Estoy decepcionado contigo Jeremy. Tendrás que ser muy bueno este año si quieres volver a estar en la lista de los niños buenos".

Pero no, Jeremy no se amedrentó y entró en cólera y ahí empezaron las amenazas más graves. "Papá Noel: no me gusta ese truco que hiciste con mis padres. Estás en mi lista de malos ahora. Deberías tener miedo, porque pareces lento y fácil de matar. Disfruta de tus galletas el próximo año porque serán veneno. Espero que mueras, Jeremy".

La mayoría de los usuarios se tomaron a broma este cruce de cartas, aunque hubo quienes vieron algo excesivo en el comportamiento del niño y en la forma en la que gestionaba sus frustraciones.