Manuel Huedo comparte su "surrealista" historia en el vagón del silencio del AVE donde una mujer no dejaba de hablar por teléfono

Manuel Huedo ha vuelto a hacerse viral y, esta vez, no es por una situación que él haya creado. En su historia de Instagram, ha mostrado la historia 100% real de una mujer que no sabía que estaba en el vagón del silencio del AVE y no dejaba de hablar.

"Mi compañera de asiento digamos que es una outsider", escribió en su primera historia, donde se podía escuchar a una mujer claramente hablar de todos sus planes de Navidad. Una larga conversación por teléfono que, en general, no se aprecia en los trenes, pero, menos, en el vagón destinado a no hacer ningún tipo de ruido.

Según van pasando las historias y Huedo viaja de Madrid a Barcelona, este empieza a preguntarse si hay "algún tipo de programa en la televisión de cámaras ocultas", ya que no puede creer que la señora aún no haya hecho silencio.

Hoy mi compañera de asiento me ha regalado el viaje más surrealista de mi vida estando en el vagón del silencio. He intentado documentarlo en la medida de lo posible. Disfruten. pic.twitter.com/4LRQwou45o — Manuel Huedo (@ManuelHuedo) December 20, 2022

Ya convencido de que será el protagonista de la próxima gala de Inocente, Inocente este 28 de diciembre, empieza a pedir su ramo de flores porque no puede seguir escuchando sobre la vida de su compañera de asiento, que ahora conversa con alguien a quien acaban de operar.

Por fin, alguien se atreve a interrumpirla, dejándola saber que está en un vagón donde no está permitido hablar. "Lo siento en el alma, pero yo no pedí que me pusieran en el vagón del silencio", responde, se ríe y continúa con su conversación.

"Se ha puesto en ese vagón para poder hablar a gusto sin ruido", ha bromeado uno de los seguidores de Huedo que no da crédito cuando por fin para de hablar y se pone a cantar. En el vídeo se la puede escuchar perfectamente interpretando la famosa colaboración de Quevedo con Bizarrap.

Cuando llega a su destino solo tiene un comentario: "Surrealista". Intenta descansar del viaje, pero asegura que ahora solo puede escuchar su voz en su cabeza.