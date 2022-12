Un detalle en el paquete estropea el regalo sorpresa de una madre para su hijo: "No lo abras que es tu regalo de Navidad"

Las navidades son una época para regalar y muchos son los usuarios que aprovechan las facilidades de internet para pedir obsequios y esperar a que suene el telefonillo de casa para recibirlo. La red social Twitter se ha hecho eco de un testimonio muy particular, pero también muy cercano.

La madre de Rubén Elvira Martínez ha querido impresionar a su hijo estas navidades, pero la sorpresa le jugó una mala pasada. Tal y como cuenta Rubén en un tuit, su madre había pedido por internet un paquete y él tenía que recibirlo.

Con la finalidad de que su hijo no echara por la borda la sorpresa, le escribió: "Quédate en casa que tiene que llegar un paquete, pero no lo abras que es tu regalo de Navidad". Sin embargo, a Rubén no le hizo falta abrir el pedido ya que, para desconcierto de todos, el paquete tenía dibujado en la caja lo que había dentro.

Mi madre: quédate en casa que tiene que llegar un paquete, pero no lo abras que es tu regalo de Navidad.

El paquete: pic.twitter.com/I9ziZ5MeMD — Rubén Elvira Martinez (@Relvram) December 21, 2022

En el envoltorio se ilustraba una freidora de aire y con tan solo un vistazo, Rubén descubrió lo que le había comprado su madre a como regalo de Navidad.

Rubén ha querido compartir este gracioso momento en Twitter y en tan solo unas horas, el tuit se ha hecho viral con la cómica situación. Mucho han sido los comentarios ingeniosos que ha recibido: "Tiene pinta de ser un jersey, qué nervios. Ya nos dirás qué es" o ¡Ay qué grande!, ¿Qué será?".